10 фотосоветов кошатникам перестать покупать любимцам игрушки и просто затариться коробками

"Ох уж эти коты и их одержимость коробками", — The_Math_Tutor.

Фото © Reddit / The_Math_Tutor

"Один из наших котов обожает залазить в коробки из-под газировки, чтобы мы его потом так и носили", — Kristism.

Фото © Reddit / Kristism

"Каждый год, когда уезжаю из дома, чтобы вернуться в колледж, этот красавчик сидит в коробках, мешая моим планам собрать вещи (и оставить его дома). А он ведь и не подозревает, что на этот раз действительно поедет со мной", — raezoe.

Фото © Reddit / raezoe

"Я работаю на сталелитейном заводе. Эта кошка появилась у нас неделю назад. Мы назвали её Железкой, и вот её личная коробка!" — JediConsularBC.

Фото © Reddit / JediConsularBC

"Он сам запрыгнул прямо в коробку. Уже готов покинуть наш приют и поехать в свой новый дом", — moth09.

Фото © Reddit / moth09

"Только посмотрите на этого джентльмена, который наслаждается своей новой коробкой. Прямо как и обещали!" — woofnstuff.

Надпись на коробке: "Если думаете, что вы в восторге, подождите, пока эту коробку не увидит ваш кот". Фото © Reddit / woofnstuff

"Большие кошечки тоже любят коробки!" — blackauto.

Фото © Reddit / blackauto

"Просто кот в коробке. Всё хорошо. Листайте дальше", — bill_murrey.

Фото © Reddit / bill_murrey

"Кинул на улице пустую коробку. Через 10 минут возвращаюсь, а там..." — Tennessee_Howie.

Фото © Reddit / Tennessee_Howie