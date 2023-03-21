10 фотосоветов кошатникам перестать покупать любимцам игрушки и просто затариться коробками
Все же знают, что коты обожают коробки? Так вот, нужно пользоваться этой странностью мохнатых. В топку дорогущие игрушки — картонки произведут на усатых куда большее впечатление. Вот 10 доказательств.
"Ох уж эти коты и их одержимость коробками", — The_Math_Tutor.
Фото © Reddit / The_Math_Tutor
"Один из наших котов обожает залазить в коробки из-под газировки, чтобы мы его потом так и носили", — Kristism.
Фото © Reddit / Kristism
"Каждый год, когда уезжаю из дома, чтобы вернуться в колледж, этот красавчик сидит в коробках, мешая моим планам собрать вещи (и оставить его дома). А он ведь и не подозревает, что на этот раз действительно поедет со мной", — raezoe.
Фото © Reddit / raezoe
"Я работаю на сталелитейном заводе. Эта кошка появилась у нас неделю назад. Мы назвали её Железкой, и вот её личная коробка!" — JediConsularBC.
Фото © Reddit / JediConsularBC
"Он сам запрыгнул прямо в коробку. Уже готов покинуть наш приют и поехать в свой новый дом", — moth09.
Фото © Reddit / moth09
"Только посмотрите на этого джентльмена, который наслаждается своей новой коробкой. Прямо как и обещали!" — woofnstuff.
Надпись на коробке: "Если думаете, что вы в восторге, подождите, пока эту коробку не увидит ваш кот".
Фото © Reddit / woofnstuff
"Большие кошечки тоже любят коробки!" — blackauto.
Фото © Reddit / blackauto
"Просто кот в коробке. Всё хорошо. Листайте дальше", — bill_murrey.
Фото © Reddit / bill_murrey
"Кинул на улице пустую коробку. Через 10 минут возвращаюсь, а там..." — Tennessee_Howie.
Фото © Reddit / Tennessee_Howie
"Она обожает коробки", — kitten___lulu.
Фото © Reddit / kitten___lulu
Reddit / Kristism, The_Math_Tutor