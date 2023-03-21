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21 марта, 09:40

10 фотосоветов кошатникам перестать покупать любимцам игрушки и просто затариться коробками

Все же знают, что коты обожают коробки? Так вот, нужно пользоваться этой странностью мохнатых. В топку дорогущие игрушки — картонки произведут на усатых куда большее впечатление. Вот 10 доказательств.

"Ох уж эти коты и их одержимость коробками", — The_Math_Tutor.

Фото © Reddit / The_Math_Tutor

Фото © Reddit / The_Math_Tutor

"Один из наших котов обожает залазить в коробки из-под газировки, чтобы мы его потом так и носили", — Kristism.

Фото © Reddit / Kristism

Фото © Reddit / Kristism

"Каждый год, когда уезжаю из дома, чтобы вернуться в колледж, этот красавчик сидит в коробках, мешая моим планам собрать вещи (и оставить его дома). А он ведь и не подозревает, что на этот раз действительно поедет со мной", — raezoe.

Фото © Reddit / raezoe

Фото © Reddit / raezoe

"Я работаю на сталелитейном заводе. Эта кошка появилась у нас неделю назад. Мы назвали её Железкой, и вот её личная коробка!" JediConsularBC.

Фото © Reddit / JediConsularBC

Фото © Reddit / JediConsularBC

"Он сам запрыгнул прямо в коробку. Уже готов покинуть наш приют и поехать в свой новый дом", — moth09.

Фото © Reddit / moth09

Фото © Reddit / moth09

"Только посмотрите на этого джентльмена, который наслаждается своей новой коробкой. Прямо как и обещали!" woofnstuff.

Надпись на коробке: "Если думаете, что вы в восторге, подождите, пока эту коробку не увидит ваш кот". Фото © Reddit / woofnstuff

Надпись на коробке: "Если думаете, что вы в восторге, подождите, пока эту коробку не увидит ваш кот".

Фото © Reddit / woofnstuff

"Большие кошечки тоже любят коробки!" blackauto.

Фото © Reddit / blackauto

Фото © Reddit / blackauto

"Просто кот в коробке. Всё хорошо. Листайте дальше", — bill_murrey.

Фото © Reddit / bill_murrey

Фото © Reddit / bill_murrey

"Кинул на улице пустую коробку. Через 10 минут возвращаюсь, а там..." Tennessee_Howie.

Фото © Reddit / Tennessee_Howie

Фото © Reddit / Tennessee_Howie

"Она обожает коробки", — kitten___lulu.

Фото © Reddit / kitten___lulu

Фото © Reddit / kitten___lulu

10 фото кошачих семей, доказывающих, что стать сильной и независимой — не такой уж и плохой вариант

10 фото кошачих семей, доказывающих, что стать сильной и независимой — не такой уж и плохой вариант

Обложка ©

Reddit / Kristism, The_Math_Tutor

Сергей Трофимов
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