10 фотографий бабушек, глядя на которых каждый захочет сегодня же позвонить своей

"Это фотография моей 80-летней бабушки, которая отлично оторвалась на вечеринке по случаю своего дня рождения", — millAh.

Фото © Reddit / millAh

"Жена взяла свою бабулю в полёт на вертолёте — это желание было в бабушкином списке, что нужно успеть до конца жизни", — mtucker502.

Фото © Reddit / mtucker502

"Подарил бабушке плеер на Рождество, но забыл купить чехол. Она решила эту проблему так, как это бы сделала любая бабушка", — sambianchetto.

Фото © Reddit / sambianchetto

"Бабуле сегодня 90 лет. Когда я спросила, чего бы ей хотелось выпить на обед, она уверенно ответила: "Полстакана пива", — bexter.

Фото © Reddit / bexter

"Это был сотый день рождения моей бабушки!" — mattverso.

Фото © Reddit / mattverso

"Это же бабуля!" — bartarton.

Фото © Reddit / bartarton

Фото © Reddit / Noctulus

Фото © Reddit / the_kg

"Из-за химиотерапии у бабушки начали выпадать волосы... Прежде чем побриться налысо, она сделала ЭТО", — MoOdYo.

Фото © Reddit / MoOdYo

"Моя 90-летняя бабушка желает всем счастливого Рождества!" — wolwire.