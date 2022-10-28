10 фотографий бабушек, глядя на которых каждый захочет сегодня же позвонить своей
Мы все обожаем своих бабушек... и звоним им намного реже, чем могли бы... Собрали 10 фото, после которых все тут же наберут своим самым нежным и любящим.
"Это фотография моей 80-летней бабушки, которая отлично оторвалась на вечеринке по случаю своего дня рождения", — millAh.
Фото © Reddit / millAh
"Жена взяла свою бабулю в полёт на вертолёте — это желание было в бабушкином списке, что нужно успеть до конца жизни", — mtucker502.
Фото © Reddit / mtucker502
"Подарил бабушке плеер на Рождество, но забыл купить чехол. Она решила эту проблему так, как это бы сделала любая бабушка", — sambianchetto.
Фото © Reddit / sambianchetto
"Бабуле сегодня 90 лет. Когда я спросила, чего бы ей хотелось выпить на обед, она уверенно ответила: "Полстакана пива", — bexter.
Фото © Reddit / bexter
"Это был сотый день рождения моей бабушки!" — mattverso.
Фото © Reddit / mattverso
"Это же бабуля!" — bartarton.
Фото © Reddit / bartarton
"Давай, бабуль!" — Noctulus.
Фото © Reddit / Noctulus
"Моя бандитка бабуля", — the_kg.
Фото © Reddit / the_kg
"Из-за химиотерапии у бабушки начали выпадать волосы... Прежде чем побриться налысо, она сделала ЭТО", — MoOdYo.
Фото © Reddit / MoOdYo
"Моя 90-летняя бабушка желает всем счастливого Рождества!" — wolwire.
Фото © Reddit / wolwire
Reddit / mtucker502, bartarton