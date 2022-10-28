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28 октября, 06:55

10 фотографий бабушек, глядя на которых каждый захочет сегодня же позвонить своей

Мы все обожаем своих бабушек... и звоним им намного реже, чем могли бы... Собрали 10 фото, после которых все тут же наберут своим самым нежным и любящим.

"Это фотография моей 80-летней бабушки, которая отлично оторвалась на вечеринке по случаю своего дня рождения", — millAh.

Фото © Reddit / millAh

Фото © Reddit / millAh

"Жена взяла свою бабулю в полёт на вертолёте — это желание было в бабушкином списке, что нужно успеть до конца жизни", — mtucker502.

Фото © Reddit / mtucker502

Фото © Reddit / mtucker502

"Подарил бабушке плеер на Рождество, но забыл купить чехол. Она решила эту проблему так, как это бы сделала любая бабушка", — sambianchetto.

Фото © Reddit / sambianchetto

Фото © Reddit / sambianchetto

"Бабуле сегодня 90 лет. Когда я спросила, чего бы ей хотелось выпить на обед, она уверенно ответила: "Полстакана пива", — bexter.

Фото © Reddit / bexter

Фото © Reddit / bexter

"Это был сотый день рождения моей бабушки!" mattverso.

Фото © Reddit / mattverso

Фото © Reddit / mattverso

"Это же бабуля!" bartarton.

Фото © Reddit / bartarton

Фото © Reddit / bartarton

"Давай, бабуль!" Noctulus.

Фото © Reddit / Noctulus

Фото © Reddit / Noctulus

"Моя бандитка бабуля", — the_kg.

Фото © Reddit / the_kg

Фото © Reddit / the_kg

"Из-за химиотерапии у бабушки начали выпадать волосы... Прежде чем побриться налысо, она сделала ЭТО", — MoOdYo.

Фото © Reddit / MoOdYo

Фото © Reddit / MoOdYo

"Моя 90-летняя бабушка желает всем счастливого Рождества!" wolwire.

Фото © Reddit / wolwire

Фото © Reddit / wolwire

10 фото, доказывающих, что вязание — крутое хобби не только для бабушек

10 фото, доказывающих, что вязание — крутое хобби не только для бабушек

Обложка ©

Reddit / mtucker502, bartarton

Сергей Трофимов

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