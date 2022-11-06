8 заповедей, по которым живёт каждая успешная женщина

Трудно ли стать уверенной в себе женщиной, той, что всегда выглядит шикарно? Откуда вообще появляется чувство любви к себе? Научиться ценить и уважать себя сможет абсолютно каждая, если будет следовать проверенным советам. Ведь добиться восхищения и уважения не так и просто — необходимо найти внутренний стержень. Только так получится идти по жизни с гордо поднятой головой.

8. Отсутствие комплексов из-за внешности

Принять собственные недостатки, в том числе и во внешности, могут только сильные личности. Фото © Freepik

Принять свои недостатки могут только сильные личности. Такие женщины твёрдо убеждены: нет в мире совершенства. Поэтому критиковать и ненавидеть себя за горбинку на носу или пышные бёдра не станут. Уверенность рождается внутри благодаря любви к себе. Не внешняя красота помогает человеку добиться желаемого. Да, на симпатичных чаще обращают внимание, но яркая внешность не гарантия того, что дама сможет исполнить мечту или добиться чего-то в жизни.

7. Контроль настроения

Второй секрет женщин, на которых хочется равняться, — навык управления своим настроением. Такая персона не подвержена влиянию извне, особенно негативному, из-за чего манипулировать девушкой трудно — практически невозможно. Независимая, она ориентируется на внутренние ощущения. Пока все грустят из-за дождя, успешная личность улыбается, если ей того хочется.

6. На первом месте — не мужчина, а я сама

Уверенная в себе женщина не ставит мужчину выше своих приоритетов. Фото © Freepik

Вступая в отношения, многие девушки совершают одну и ту же ошибку: становятся слишком зависимыми от мужчин. Это не всегда плохо, но важно соблюдать баланс и оставлять время для себя. Чем отличается уверенная в себе женщина? Она не ставит отношения в особый приоритет. Помимо общения с кавалером у дамы есть ещё карьера, уход за собой, хобби и друзья. Такая персона может пойти на уступку ради любимого, но не станет полностью подстраивать жизнь под его расписание.

5. Доверие собственным чувствам

Не ставить под сомнение собственный выбор — ещё одна заповедь из жизни сильной женщины. Если такая личность не хочет переносить свидание, скажет об этом прямо. И по такому принципу действует во всём. Она давно научилась прислушиваться к себе, различать желания и находить тонкие моменты усталости. Решительно идёт к цели, но обязательно помнит про отдых и уход за собой.

4. Умение говорить людям "нет"

Успешные и уверенные в себе личности не заставляют себя, если им чего-то не хочется, поэтому умеют отказывать. Фото © Freepik

Навык, которому необходимо научиться многим дамам. Обычно бывает так: сначала девушка идёт на уступку, заставляет себя делать или говорить то, что не хочет, а потом включает жертву или же выдвигает претензии человеку, кому согласилась помочь. Вот только просящий, раз ему дали согласие на что-то, совсем не обязан задумываться про нюансы настроения "помогательницы". Решение принимает сама женщина и делает это осознанно. Успешные и уверенные в себе личности не переступают через себя, поэтому достаточно часто отказывают другим. Просто делают это вежливо.

3. Отсутствие попыток сравнения себя с другими

Сильные девушки давно перестали смотреть по сторонам в попытке сравнить себя с кем-то. Они осознают, что это лишь пустая трата нервов. Бессмысленное занятие, которое портит женщинам настроение, стоит лишь увидеть что-то, что лучше, чем у себя самой. Достоинства и недостатки есть у всех, идеалов не бывает. Отличает уверенную в себе особу то, что она не критикует себя, а стремится быть такой, какой хочется, не подстраиваясь под какие-то каноны.

2. Своё мнение главнее чужого

Успешная женщина собственное мнение ставит выше чужого. Фото © Freepik

Уверенной в себе персоне не нужны навязанные советы. Критику успешные женщины воспринимают спокойно, не зацикливаются на ней и не ставят выше собственного мнения. Никто не знает и не может сказать, что будет лучше для вас, кроме вас самих. Поэтому той, кто хочет стать уверенной, нужно иметь принципы и систему ценностей. С ними никакое чужое мнение не будет иметь над вами власти.

1. Жизнь для себя