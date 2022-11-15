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15 ноября, 12:55

Самойлова решила объяснить, почему 11-летняя дочь выглядит на 18, но хейта стало только больше

<p>Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana</p>

Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Быть ребёнком нелегко, а отпрыском звёздных родителей — ещё тяжелее, ведь ты всегда находишься в тени тех, кто сияет. Именно поэтому дети знаменитостей всячески пытаются привлечь к себе внимание: ярко одеваются, совершают необдуманные поступки и даже меняют пол. Некоторые начинают эксперименты, едва войдя в пубертат. Интересно, что иногда мамы и папы поддерживают стремление наследников выделиться. Так, например, поступает Оксана Самойлова. Старшая дочь блогерши и рэпера Джигана Ариела выглядит куда взрослее своих 11 лет, и Самойлову это вполне устраивает. За такой подход Оксану в очередной раз раскритиковали подписчики, которые знают всё лучше всех.

"Многие упрекают меня за то, что я позволяю своим детям быть такими, какими они хотят быть… В первую очередь это касается, естественно, Ари… "Слишком взросло "одеваете", хотя одевается она сама, и это исключительно её собственный выбор. "Красится, волосы не заплетены, взросло выглядит" и так далее", — написала Самойлова под снимками Ариелы.

11-летняя дочь рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой Ариела. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

11-летняя дочь рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой Ариела. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Модель призналась, что очень тонко чувствует потребности дочерей и сына и потому смогла распознать, что "момент дать свободу и поддержку" Ариеле настал раньше, чем все могли себе представить. "Да, я могу позволить ей быть собой, позволять искать себя, познавать мир, совершать собственные первые ошибки, делать свои первые осознанные выводы и просто взрослеть", — отметила Оксана, указав на необходимость сепарации. "Знаете, я на 100000000% уверена, что мои дети вырастут замечательными, добрыми, успешными, проявленными и самодостаточными людьми 😚".

После таких откровений хейтеры, которых на страничке Самойловой в достатке, не смолчали: "Вопрос не к детям, вопрос к родителям, почему их девочки так торопятся взрослеть и выглядеть секси? Да, это их выбор, но что подтолкнуло их к этому? Окружение, воспитание?!", "Конечно, дело ваше, но мне тоже кажется, что она хочет побыстрей повзрослеть, потому что смотрит на вас. Слишком рано, детство должно быть детством). Мне нравится подход к воспитанию Ксюши Бородиной", "Ещё маленькая... Почему вы хотите её показывать взрослой...", "А какие могут быть интересы в одежде и макияже, если мама всегда полуголая🤷🏻‍♀️😁. Но опять же — личные границы и зона комфорта каждого не наше дело", "Она НЕ взрослая и даже не подросток, хотя мама этого так хочет, натягивая ей стринги и другую фигню, сексуализируя девочку, которая любит оверсайз, а потом рассказывает про свободу... Зачем?"

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Марта Белова

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