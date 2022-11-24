10 "фактов", которыми вы постоянно пользуетесь как доказательствами, хотя в них нет ни толики правды
Вы точно слышали эти "факты" и даже сами козыряете ими в беседах. Но вот загвоздка. Всё это — откровенные мифы без фактической основы. Разбираем их, чтобы вы случайно не опозорились.
"Что у Эйнштейна были ужасные оценки по математике. Это вообще не так. Уже к средней школе он шикарно разбирался в арифметике", — darkLordSantaClaus.
"Что если хрустеть пальцами и другими суставами, у тебя разовьётся артрит. Есть даже врач из Калифорнии, который получил Шнобелевскую премию за то, что в течение более 60 лет хрустел костяшками только левой руки, чтобы продемонстрировать отсутствие побочных эффектов", — secretmadscientist.
"Великую Китайскую стену можно увидеть из космоса. Об этом действительно писали в учебниках до 60-х годов... Пока люди реально не смогли улететь в космос", — Setantaoceillaigh.
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"Что мы используем только 10 процентов мозга..." — Closersolid.
"Большие ступни = большой член. Я так многих разочаровал. Они улыбаются, когда я снимаю обувь, и вздыхают, когда спускаю штаны", — sam_the_beagle.
"Завтрак — самый важный приём пищи за день. Видимо, даже если это хлопья с молоком. По факту, этот миф придумали маркетологи производителя сухих завтраков Kellogg's", — MILO234.
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"Вся эта теория про альфа-самцов. Даже сам исследователь, который выдвинул эту идею, позже от неё отказался. Но было уже поздно", — ApexAquilas.
"Миф о том, что волосы отрастают гуще после того, как их сбрили. Я не знаю, как это может вообще работать, но очень многие верят, что это правда…" — auddywha.
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"Что волосы и ногти продолжают расти ещё пару недель после смерти. Нет, не продолжают. Просто кожа на трупе начинает сушиться и стягиваться, создавая иллюзию роста волос/ногтей", — wheresmychin.
"Что раньше средняя продолжительность жизни была чуть ли не 25 лет. На самом деле среднее значение такое низкое было из-за высокого уровня младенческой смертности. Как только вы пережили детство, у вас был хороший шанс дожить хоть до 70", — Successful-Stress616.
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