10 "фактов", которыми вы постоянно пользуетесь как доказательствами, хотя в них нет ни толики правды

"Что у Эйнштейна были ужасные оценки по математике. Это вообще не так. Уже к средней школе он шикарно разбирался в арифметике", — darkLordSantaClaus.

"Что если хрустеть пальцами и другими суставами, у тебя разовьётся артрит. Есть даже врач из Калифорнии, который получил Шнобелевскую премию за то, что в течение более 60 лет хрустел костяшками только левой руки, чтобы продемонстрировать отсутствие побочных эффектов", — secretmadscientist.

"Великую Китайскую стену можно увидеть из космоса. Об этом действительно писали в учебниках до 60-х годов... Пока люди реально не смогли улететь в космос", — Setantaoceillaigh.

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"Что мы используем только 10 процентов мозга..." — Closersolid.

"Большие ступни = большой член. Я так многих разочаровал. Они улыбаются, когда я снимаю обувь, и вздыхают, когда спускаю штаны", — sam_the_beagle.

"Завтрак — самый важный приём пищи за день. Видимо, даже если это хлопья с молоком. По факту, этот миф придумали маркетологи производителя сухих завтраков Kellogg's", — MILO234.

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"Вся эта теория про альфа-самцов. Даже сам исследователь, который выдвинул эту идею, позже от неё отказался. Но было уже поздно", — ApexAquilas.

"Миф о том, что волосы отрастают гуще после того, как их сбрили. Я не знаю, как это может вообще работать, но очень многие верят, что это правда…" — auddywha.

"Что волосы и ногти продолжают расти ещё пару недель после смерти. Нет, не продолжают. Просто кожа на трупе начинает сушиться и стягиваться, создавая иллюзию роста волос/ногтей", — wheresmychin.