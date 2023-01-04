10 самых очаровательных будок, в которых согласились бы пожить даже люди
Конура — это необязательно четыре листа фанеры с крышей. Иногда хозяева придумывают такие домики для своих питомцев, что остаётся только завидовать. Смотрите сами!
"Сделала Лео новый домик. 200 каналов и везде только одни котики!" — Beneficial_Exchange6.
Фото © Reddit / Beneficial_Exchange6
"Этот кот живёт с нами уже шесть лет, но у хвостатого никогда не было окна, из которого можно было наслаждаться видами. Мы недавно переехали, и, кажется, ему всё нравится", — AlwaysLocal.
Фото © Reddit / AlwaysLocal
"Муж обустроил уголок для нашего кота. Даже с кроваткой!" — julcarls.
Фото © Reddit / julcarls
"Кажется, он очень доволен своим новым домом с террасой", — Blonde_onfilm.
Фото © Reddit / Blonde_onfilm
"Кот моей сестры отлично обустроился в кукольном домике", — MrScarfacePS4.
Фото © Reddit / MrScarfacePS4
"Переделал место под лестницей в спальню кота", — ThaProtege.
Фото © Reddit / ThaProtege
"Во время пандемии сделал кошке домик из картонных коробок. Кажется, ей всё понравилось", — pur-jur.
Фото © Reddit / pur-jur
"Переделать кукольный домик под будку было отличной идеей", — JrbWheaton.
Фото © Reddit / JrbWheaton
"Мой 9-летний сын сконструировал и сам построил двухэтажный домик для нашего нового кота. Некоторые детали ещё нужно покрасить, а пандус уже покрыли ковром", — LBHarris.
Фото © Reddit / LBHarris
"Так как у нас теперь газовый камин, мы переделали хранилище для брёвен в домик кота", — Abelardthebard.
Фото © Reddit / Abelardthebard
Reddit / Abelardthebard, ThaProtege