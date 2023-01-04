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4 января, 08:00

10 самых очаровательных будок, в которых согласились бы пожить даже люди

Конура — это необязательно четыре листа фанеры с крышей. Иногда хозяева придумывают такие домики для своих питомцев, что остаётся только завидовать. Смотрите сами!

"Сделала Лео новый домик. 200 каналов и везде только одни котики!" Beneficial_Exchange6.

Фото © Reddit / Beneficial_Exchange6

Фото © Reddit / Beneficial_Exchange6

"Этот кот живёт с нами уже шесть лет, но у хвостатого никогда не было окна, из которого можно было наслаждаться видами. Мы недавно переехали, и, кажется, ему всё нравится", — AlwaysLocal.

Фото © Reddit / AlwaysLocal

Фото © Reddit / AlwaysLocal

"Муж обустроил уголок для нашего кота. Даже с кроваткой!" julcarls.

Фото © Reddit / julcarls

Фото © Reddit / julcarls

"Кажется, он очень доволен своим новым домом с террасой", — Blonde_onfilm.

Фото © Reddit / Blonde_onfilm

Фото © Reddit / Blonde_onfilm

"Кот моей сестры отлично обустроился в кукольном домике", — MrScarfacePS4.

Фото © Reddit / MrScarfacePS4

Фото © Reddit / MrScarfacePS4

"Переделал место под лестницей в спальню кота", — ThaProtege.

Фото © Reddit / ThaProtege

Фото © Reddit / ThaProtege

"Во время пандемии сделал кошке домик из картонных коробок. Кажется, ей всё понравилось", — pur-jur.

Фото © Reddit / pur-jur

Фото © Reddit / pur-jur

"Переделать кукольный домик под будку было отличной идеей", — JrbWheaton.

Фото © Reddit / JrbWheaton

Фото © Reddit / JrbWheaton

"Мой 9-летний сын сконструировал и сам построил двухэтажный домик для нашего нового кота. Некоторые детали ещё нужно покрасить, а пандус уже покрыли ковром", — LBHarris.

Фото © Reddit / LBHarris

Фото © Reddit / LBHarris

"Так как у нас теперь газовый камин, мы переделали хранилище для брёвен в домик кота", — Abelardthebard.

Фото © Reddit / Abelardthebard

Фото © Reddit / Abelardthebard

10 фото из магазинов IKEA, по которым мы точно не будем скучать

10 фото из магазинов IKEA, по которым мы точно не будем скучать

Обложка ©

Reddit / Abelardthebard, ThaProtege

Сергей Трофимов

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