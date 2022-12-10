Учёный рассказал, как можно облегчить космический корабль во время полёта на Марс
Учёный Бубеев: Искусственный сон экипажа снизит массу корабля на 50–70% при полёте на Марс
Искусственный сон космонавтов может снизить массу корабля на 50–70% при полёте на Марс. Об этом заявил замдиректора по научной работе Института медико-биологических проблем РАН Юрий Бубеев.
"По предварительным прикидкам, периодическое "выключение" экипажа позволит снизить общую массу корабля на 50–70%, сократить время полёта, обеспечить более надёжную защиту от радиации, благодаря замедлению обмена веществ", — приводит его слова журнал "Русский космос".
Эксперт уверен, что такой способ поможет во время экспедиции отказаться от обеспечения космонавтов тоннами грузов в течение почти полутора лет.
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