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Этот стратегический атомный крейсер за свою жизнь четырежды "обогнул земной шар" и всерьёз пугал представителей НАТО, но у всего, в том числе у такой подлодки, есть свой срок службы.

15 декабря, 23:40
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<p>Обложка © ТАСС / Медведь Анатолий</p>

Обложка © ТАСС / Медведь Анатолий

Атомные подводные лодки России

Крупнейшую в мире стратегическую атомную субмарину "Дмитрий Донской" проекта 941 "Акула" готовят к выводу из боевого состава ВМФ России. Об этом 10 декабря сообщил глава общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев.

— Есть директива о выведении "Дмитрия Донского" из боевого состава ВМФ России. Основной экипаж покинул подлодку, сформирован технический экипаж, — написал он.

Об этом решении на уровне слухов заговорили ещё летом. Сообщалось, что название "Дмитрий Донской" присвоили другой ПЛ с ядерной силовой установкой — "Борей-А" проекта 955А, которую заложили в 2021 году на северодвинском "Севмаше". Если в июле поступали опровержения этим слухам, то сейчас новость об отправке "Дмитрия Донского" на пенсию звучит более убедительно. В последние месяцы уникальная субмарина использовалась для решения учебно-боевых задач, получается, что служила армии до последнего и достойно сдала вахту.

Стратегическая АПЛ “Дмитрий Донской” числилась в составе боевого флота с 1980 года. В 2002 году она прошла модернизацию на “Севмаше”. Летом 2017 она совершила межфлотский переход с Северного флота на Балтийский, где приняла участие в Главном военно-морском параде. С 2016 года срок её службы несколько раз продлевали.

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В начале 70-х в США начали разработку новой АПЛ под ракету увеличенной дальности "Трайдент-1". Летом 1974 года ВМФ США заключили контракт с компанией General Dynamics на строительство подлодки, впоследствии названной "Огайо". В ответ на это в ЦКБ МТ "Рубин" начали разработку своего атомохода, который бы не уступал в боевых возможностях американскому.

Любопытно, что, несмотря на начатое позже американцев строительство, АПЛ проекта "Акула" была достроена на месяц раньше, чем "Огайо". Официальное её название — ТК-208 "Дмитрий Донской". Но имя героя Куликовской битвы она получила только в октябре 2002 года. Всего же было построено шесть таких кораблей.

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АПЛ "Дмитрий Донской" — характеристики

Субмарина "Дмитрий Донской", как и все представители проекта "Тайфун" (так его называли в НАТО), знаменита в первую очередь своими размерами. Длина крейсера — 172 метра (как два футбольных поля), ширина — 23,3 метра, а высота — 23,3 метра, что эквивалентно советской девятиэтажке, и всё это без учёта выдвижных устройств. АПЛ выполнена по нестандартной технологии — за основу взяли конструкцию катамарана. Внутри расположены два автономных корпуса из титанового сплава, соединённые тремя переходами.

Скорость махины впечатляет. Надводная скорость — 22 км/ч, подводная — 50 км/ч. Рабочая глубина погружения — 320 метров, предельная — 400 метров. Однако эксперты утверждают, что в случае чего она могла "занырнуть" и на полкилометра в глубину. Водоизмещение составляет 48 тысяч тонн, для сравнения у "Огайо" всего 18 тысяч тонн. Автономность плавания АПЛ "Дмитрий Донской" — четыре месяца. Экипаж состоит из 165 человек, включая 51 офицера. Помимо того что она практически непотопляема, там предусмотрено использование спасательных капсул, рассчитанных на весь экипаж.

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр

В качестве силовой установки АПЛ "Дмитрий Донской" использовались два водо-водяных реактора ОК-650 по 190 МВт, две турбины по 24 тысячи лошадиных сил, четыре паротурбинные атомные энергетические установки по 3,2 МВт каждая. Также в качестве резерва предусмотрены два дизельгенератора АСДГ-800 (кВт) и свинцово-кислотная аккумуляторная батарея.

Изначально основным типом вооружения АПЛ были твердотопливные баллистические ракеты Р-39. В 2002 году её переоборудовали под ракетный комплекс "Булава". С них и осуществлена большая часть испытательных пусков этой ракеты. АПЛ "Дмитрий Донской" несла 20 ракет "Булава". Также на ней предусмотрено минно-торпедное вооружение в составе шести торпедных аппаратов калибра 533 мм, несущих 22 торпеды УСЭТ-80 и ракето-торпеды "Водопад". На АПЛ также предусмотрено использование ПЗРК "Игла".

Американцы прозвали эту субмарину "Тайфуном" (SSBN Typhoon по классификации NATO), она же стала прообразом суперсубмарины из романа американского писателя Тома Клэнси "Охота за Красным Октябрём". Это головной корабль серии 941 "Акула" и на сегодняшний день единственный ходовой её представитель.

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Некоторые эксперты, включая существенное количество отечественных специалистов, считают, что самой большой атомной подлодке в мире пора на покой по ряду причин. Во-первых, под эту подлодку давно не производилось новых ракет. Старые Р-39 выполнили свою задачу много лет назад. Если говорить о боевых задачах, то в текущих реалиях такие АПЛ — слишком крупная для противника цель, а из-за размеров "Тайфуны" с самого начала были шумными и не особенно современными. Если на завершающем этапе холодной войны это не было проблемой, то сейчас, когда сверхчувствительные датчики могут отличать звуки китов от любых других на дальности в несколько сотен миль, шумность становится критически важным параметром. К тому же для советского "Тайфуна" нужны специальные пирсы. Содержать субмарину дорого, а использовать без капитального ремонта опасно.

Атомная подводная лодка "Дмитрий Донской". Фото © ТАСС / Медведь Анатолий

Атомная подводная лодка "Дмитрий Донской". Фото © ТАСС / Медведь Анатолий

За 40 лет службы "Дмитрий Донской" безаварийно прошёл 110 тысяч морских миль, а это свыше четырёх оборотов вокруг Земли. По словам главы общероссийского Движения поддержки флота Владимира Мальцева, 2021-й год стал для "Дмитрия Донского" самым насыщенным. Тогда субмарина провела в море 131 сутки. Сегодня, по его словам, "Дмитрий Донской" на 100% отдал свой долг Родине.

Долгое время АПЛ "Дмитрий Донской" представляла собой наиболее отработанный испытательный комплекс для ракет "Булава". Но сегодня ей на смену приходят современные подлодки проектов "Борей" и "Борей-А". С одной из них — с крейсера "Генералиссимус Суворов" проекта "Борей-А" — в начале ноября был выполнен учебный пуск ракеты "Булава" в Белом море. Также достойную смену представляют АПЛ проекта 955 "Борей" — "Юрий Долгорукий" и "Александр Невский". Туда же входит преемник из проекта 955А "Борей-А", который, вероятно, вскоре возьмёт себе имя "Дмитрий Донской".

Крупнейшую атомную подлодку "Дмитрий Донской" готовят к выводу из состава ВМФ России

Крупнейшую атомную подлодку "Дмитрий Донской" готовят к выводу из состава ВМФ России

https://static.life.ru/publications/2022/12/15/1210157080793.4092.jpeg

Фото © ТАСС / Медведь Анатолий

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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