10 фото со съёмочных площадок наших любимых советских фильмов, которые перенесут вас в прошлое

Мы все видели эти фильмы, но никогда не смотрели на них с такой перспективы. Актёры те же, локации — тоже, но вот кадров таких не припомнить. Всё потому, что в подборке — редкие фото со съёмок.