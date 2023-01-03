10 фото со съёмочных площадок наших любимых советских фильмов, которые перенесут вас в прошлое
Мы все видели эти фильмы, но никогда не смотрели на них с такой перспективы. Актёры те же, локации — тоже, но вот кадров таких не припомнить. Всё потому, что в подборке — редкие фото со съёмок.
Съёмки кинофильма "Сюжет для небольшого рассказа". Москва, август 1968 года
Фото © ТАСС / Мастюков Валентин
Съёмки фильма "Легенда о Тиле" на киностудии "Мосфильм". Москва, январь 1975 года
Фото © ТАСС / Коньков Александр
Съёмки кинофильма "Несколько дней из жизни Обломова". Москва, октябрь 1981 года
Фото © ТАСС
Съёмки кинофильма "Мери Поппинс, до свидания!". Москва, июль 1983 года
Фото © ТАСС
Съёмки фильма "Война и мир". Москва, октябрь 1965 года
Фото © ТАСС
Съёмки фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Ростов, февраль 1973 года
Фото © ТАСС
Съёмки фильма "Жестокий романс". Москва, август 1983 года
Фото © ТАСС
Съёмки фильма "Служебный роман". СССР, август 1979 года
Фото © ТАСС
Съёмки фильма "Москва слезам не верит". Москва, 1982 год
Фото © ТАСС
Съёмки фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Ялта, август 1966 года
Фото © ТАСС / Созинов Виталий
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