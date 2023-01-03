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3 января, 10:00

10 фото со съёмочных площадок наших любимых советских фильмов, которые перенесут вас в прошлое

Мы все видели эти фильмы, но никогда не смотрели на них с такой перспективы. Актёры те же, локации — тоже, но вот кадров таких не припомнить. Всё потому, что в подборке — редкие фото со съёмок.

Съёмки кинофильма "Сюжет для небольшого рассказа". Москва, август 1968 года

Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Фото © ТАСС / Мастюков Валентин

Съёмки фильма "Легенда о Тиле" на киностудии "Мосфильм". Москва, январь 1975 года

Фото © ТАСС / Коньков Александр

Фото © ТАСС / Коньков Александр

Съёмки кинофильма "Несколько дней из жизни Обломова". Москва, октябрь 1981 года

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Съёмки кинофильма "Мери Поппинс, до свидания!". Москва, июль 1983 года

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Съёмки фильма "Война и мир". Москва, октябрь 1965 года

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Съёмки фильма "Иван Васильевич меняет профессию". Ростов, февраль 1973 года

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Съёмки фильма "Жестокий романс". Москва, август 1983 года

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Съёмки фильма "Служебный роман". СССР, август 1979 года

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Съёмки фильма "Москва слезам не верит". Москва, 1982 год

Фото © ТАСС

Фото © ТАСС

Съёмки фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика". Ялта, август 1966 года

Фото © ТАСС / Созинов Виталий

Фото © ТАСС / Созинов Виталий

5 легендарных советских фильмов, которые годы спустя смотришь уже совсем под другим углом

5 легендарных советских фильмов, которые годы спустя смотришь уже совсем под другим углом

Обложка ©

ТАСС

Сергей Трофимов

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