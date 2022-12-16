МИД назвал покушение на главу Русского дома в ЦАР попыткой ухудшить отношения стран

В МИД РФ заявили, что покушение на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого было сделано для того, чтобы навредить успешному развитию дружественных отношений страны с Россией.

"Рассматриваем это происшествие как акт агрессии против российско-центральноафриканской дружбы", — сказано в сообщении ведомства.