Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 декабря 2022, 18:14

МИД назвал покушение на главу Русского дома в ЦАР попыткой ухудшить отношения стран

В МИД РФ заявили, что покушение на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого было сделано для того, чтобы навредить успешному развитию дружественных отношений страны с Россией.

"Рассматриваем это происшествие как акт агрессии против российско-центральноафриканской дружбы", — сказано в сообщении ведомства.

Там добавили, что глава Русского дома всегда относился с уважением к центральноафриканцам и внёс значительный вклад в укрепление отношений и сотрудничества между странами.

Глава Россотрудничества назвал терактом покушение на директора Русского дома в ЦАР
Глава Россотрудничества назвал терактом покушение на директора Русского дома в ЦАР

Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован.

BannerImage

Wikipedia / Мазур Владимир

Илья Суриков
  • Новости
  • ЦАР
  • МИД РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar