МИД назвал покушение на главу Русского дома в ЦАР попыткой ухудшить отношения стран
В МИД РФ заявили, что покушение на главу Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого было сделано для того, чтобы навредить успешному развитию дружественных отношений страны с Россией.
"Рассматриваем это происшествие как акт агрессии против российско-центральноафриканской дружбы", — сказано в сообщении ведомства.
Там добавили, что глава Русского дома всегда относился с уважением к центральноафриканцам и внёс значительный вклад в укрепление отношений и сотрудничества между странами.
Как сообщал Лайф, о покушении на директора Русского дома в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого стало известно 16 декабря. Оно произошло в столице страны Банги, в его доме. Взорвалась отправленная Сытому посылка, он получил контузию и был госпитализирован.
Wikipedia / Мазур Владимир