10 странных вязаных вещей, которые пользователи Сети нашли в самых необычных местах

Вязаными могут быть не только свитеры да варежки — ответственно заявляем! Просто мы уже знаем, какие находки ждут в подборке ниже... Вот и вы изучите и вдохновитесь.