10 странных вязаных вещей, которые пользователи Сети нашли в самых необычных местах
Вязаными могут быть не только свитеры да варежки — ответственно заявляем! Просто мы уже знаем, какие находки ждут в подборке ниже... Вот и вы изучите и вдохновитесь.
"Огромная вязаная бабочка!" — palrandom.
Фото © Reddit / palrandom
"Кто-то в моём городе вяжет ножки для дорожных знаков", — AusShroomer.
Фото © Reddit / AusShroomer
"Вчера наткнулся на этот "чехол" для запаски", — eczemasucksass.
Фото © Reddit / eczemasucksass
"Кто-то из клиентов связал этому динозавру на заправочной станции огромный свитер", — driveaforklift.
Фото © Reddit / driveaforklift
"У меня в городе один из монументов украсили вязаными маками", — squiggleykitty.
Фото © Reddit / squiggleykitty
"Мама в этом году решила упаковать подарки в мешочки, которые сама связала", — giminic_.
Фото © Reddit / giminic_
"Кто-то связал такой весенний чехол на почтовый ящик", — wayofthegenttickle.
Фото © Reddit / wayofthegenttickle
"Кто-то связал "свитер" этому дереву", — Gooey_kablooy.
Фото © Reddit / Gooey_kablooy
"Купил б/у стол и стулья. Они шли в комплекте с вручную связанными носочками!" — Woodpottery.
Фото © Reddit / Woodpottery
"Кто-то в моём районе связал чехол в виде стебля для знака "Стоп", — northernliving.
Фото © Reddit / northernliving
Reddit / eczemasucksass, Gooey_kablooy