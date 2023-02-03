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3 февраля, 14:10

10 странных вязаных вещей, которые пользователи Сети нашли в самых необычных местах

Вязаными могут быть не только свитеры да варежки — ответственно заявляем! Просто мы уже знаем, какие находки ждут в подборке ниже... Вот и вы изучите и вдохновитесь.

"Огромная вязаная бабочка!" palrandom.

Фото © Reddit / palrandom

Фото © Reddit / palrandom

"Кто-то в моём городе вяжет ножки для дорожных знаков", AusShroomer.

Фото © Reddit / AusShroomer

Фото © Reddit / AusShroomer

"Вчера наткнулся на этот "чехол" для запаски", eczemasucksass.

Фото © Reddit / eczemasucksass

Фото © Reddit / eczemasucksass

"Кто-то из клиентов связал этому динозавру на заправочной станции огромный свитер", driveaforklift.

Фото © Reddit / driveaforklift

Фото © Reddit / driveaforklift

"У меня в городе один из монументов украсили вязаными маками", squiggleykitty.

Фото © Reddit / squiggleykitty

Фото © Reddit / squiggleykitty

"Мама в этом году решила упаковать подарки в мешочки, которые сама связала", giminic_.

Фото © Reddit / giminic_

Фото © Reddit / giminic_

"Кто-то связал такой весенний чехол на почтовый ящик", wayofthegenttickle.

Фото © Reddit / wayofthegenttickle

Фото © Reddit / wayofthegenttickle

"Кто-то связал "свитер" этому дереву", Gooey_kablooy.

Фото © Reddit / Gooey_kablooy

Фото © Reddit / Gooey_kablooy

"Купил б/у стол и стулья. Они шли в комплекте с вручную связанными носочками!" Woodpottery.

Фото © Reddit / Woodpottery

Фото © Reddit / Woodpottery

"Кто-то в моём районе связал чехол в виде стебля для знака "Стоп", northernliving.

Фото © Reddit / northernliving

Фото © Reddit / northernliving

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

10 всратых рукоделок, глядя на которые понимаешь, что аппликации в детском саду ещё цветочки

Обложка ©

Reddit / eczemasucksass, Gooey_kablooy

Сергей Трофимов

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