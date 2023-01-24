Кого на самом деле пытались забрать украинские вертолёты из Артёмовска Есть факты, указывающие на то, что Киев мог использовать вертолёты Ми-8 для эвакуации своих офицеров, как уже делал это в Мариуполе. Лайф изучил все обстоятельства этой истории. 255415 255415 Фото © jetphotos.com / Yura Tanchyn

Последние новости по Украине на сегодня

21 января Киев направил в Бахмут (Артёмовск) два вертолёта Ми-8. Одну машину сбили ВС РФ из ПЗРК, и она упала в восточной части города, в зоне жилой застройки. Второй вертолёт успел скрыться.

Киев пока не прокомментировал данную новость. Одни источники пишут, что машины были нужны для эвакуации старших офицеров ВСУ и западных инструкторов, другие считают, что Ми-8 выполняли боевые задачи и что необходимости для эвакуации командного состава ВСУ в условиях текущих боёв нет.

За неимением официальных заявлений попробуем рассмотреть оперативную обстановку в Бахмуте и сделать вывод, какая версия звучит убедительнее.

Карта спецоперации на Украине – 2023

20 января сообщалось, что ситуация в Бахмуте близка к оперативному окружению. Источники писали, что идёт охват города российскими подразделениями со стороны направления на Константиновку.

21 января штаб ДНР сообщил об освобождении Двуречья и Краснопольевки примерно в 20 километрах от Бахмута. Также, по сообщению источников, ранее ВС РФ взяли под контроль посёлки Опытное и Клещеевка, перерезав ВСУ пути снабжения на данном направлении.

23 января временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил о переброске подразделений ВСУ в Бахмут и Марьинку. По его словам, Киев надеется притормозить продвижение ВС РФ и союзных сил.

Напомним, Артёмовское направление с конца прошлого года стало для Киева приоритетным. Несмотря на большие потери и утрату Соледара, руководство Украины постоянно подтягивает к Бахмуту резервы.

При этом в западных СМИ всё чаще звучат прогнозы, что ВСУ не смогут удержать Бахмут и что упрямство ударит по наступательному потенциалу Украины.

Потери ВСУ на Украине на сегодняшний день

Фото © Getty Images / Spencer Platt

Ранее США посоветовали Киеву вывести оттуда войска, о чём сообщало агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По словам политика, зацикливание Киева на Бахмуте мешает ВСУ заниматься подготовкой новых сил.

Он подчеркнул, что на этом направлении время играет на руку России, поскольку у ВС РФ больше ресурсов и на их стороне инициатива.

В конце прошлого года экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ суммарно потеряли не менее 150 тысяч человек, из которых 35 тысяч числятся пропавшими без вести. По словам Макгрегора, в боевом резерве ВСУ осталось 140–150 тысяч человек. Киев уже почти месяц находится в ситуации, когда нужно сделать выбор: либо Бахмут, либо наступление на других направлениях, но продолжает попытку усидеть на двух стульях.

При этом версии с эвакуацией ничему не противоречат: Киев может бросать в бой новые резервы, но постарается спасти высших офицеров.

Вертолёт Ми-8 — характеристики

Фото © ТАСС / Yulii Zozulia / Ukrinform / ZUMA

По некоторым данным, часть выходов из Бахмута сейчас под огневым контролем ВС РФ. В выходные Россия и союзники захватили ряд опорных пунктов ВСУ, что позволило им подойти к украинским позициям вплотную и усилить давление.

По словам военных экспертов, сейчас для транспортной связи с Бахмутом остаётся либо путь на Часов Яр через Хромово, либо по воздуху. Прорваться наземным путём сложнее, потому что и путь на Часов Яр простреливается. 21 января Киев выбрал вариант с вертолётами. Осталось выяснить, для чего именно.

— В Ми-8 есть десантно-штурмовая модификация. То есть он может вести десант и вести огневую поддержку в виде кассет с неуправляемыми ракетами. Также могут использоваться противотанковые комплексы авиационного базирования, — отмечает военный эксперт Алексей Леонков.

— Может быть и так и так. Выполнение боевых задач целесообразно, как и эвакуация комсостава ВСУ. Я скажу больше: вертолёты могли выполнять две задачи одновременно, — объясняет военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков.

Ми-8 на Украине — отвлекающий манёвр

Алексей Леонков развивает мысль в том ключе, что, скорее всего, боевая задача была отвлекающим манёвром. Судя по видео, Ми-8 действительно вёл огонь в момент удара по нему из ПЗРК.

— Я придерживаюсь мысли, что они [ВСУ] хотели нанести отвлекающий удар с первого вертолёта. Второй вертолёт должен был улететь с кем-то важным на борту. Мы такое уже наблюдали на "Азовстали", где они пытались прорваться и кого-то эвакуировать, — считает Алексей Леонков.

Напомним, весной 2022-го, когда Мариуполь оказался в окружении, а местная группировка — под угрозой уничтожения, украинский спецназ на Ми-8 попытался эвакуировать высшее командование ВСУ вместе с офицерами французской службы внешней разведки DGSE. Попытка провалилась — Ми-8 был сбит силами ВС РФ. Провалились и последующие попытки эвакуации командного состава ВСУ и инструкторов. Теперь нечто подобное происходит в Бахмуте.

Что происходит в Бахмуте сегодня

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По словам Алексея Леонкова, Бахмут, как и Авдеевка, — один из ключевых укрепрайонов, где осуществляется командная работа ВСУ и функционирует центр боевого управления на оборудовании Starlink.

Кроме того, в Бахмуте действовали 214-й отдельный специальный батальон OPFOR, отряд ССО "Азов"*, батальон "Хартия", добровольческий полк имени Кастуся Калиновского, разведывательное подразделение "Шершень", разведывательный батальон "Скала", спецподразделение СБУ "Альфа" и другие. Там же базировались важные инструкторы, курирующие данное направление.

И вполне возможно, что, если Киеву нужно готовить весеннее наступление, ему понадобятся мозги для новых операций, а в Бахмуте могут быть заперты важные кадры. Версия с их эвакуацией выглядит правдоподобнее, чем просто выполнение боевой задачи.

— Выбраться из Артёмовска непросто, а может, и вообще уже невозможно. Поэтому приняли решение прорваться и кого-то забрать. Потому что просто гнать вертолёты для того, чтобы они участвовали в огневой задаче (например, косили по нашим войскам), — это самоубийство, ведь Артёмовск полностью перекрывается нашими средствами ПВО. На такой риск можно пойти только в случае эвакуации кого-то важного, — объясняет Алексей Леонков.

По словам Леонкова, Артёмовск вскоре может попасть в оперативное окружение и выбраться из него для ВСУ уже будет нереально. Киев мог попытаться использовать последний шанс спасти от гибели или плена своих офицеров. При этом все понимали, какой это риск.

— Пока был такой временной зазор, они на низкой высоте гнали эти вертолёты. Такой полёт опасен чем? Его очень легко прервать. Тот, кто планировал эту операцию, мог сделать ставку на то, что при падении вертолёта кто-то из экипажа и эвакуированных сможет выжить, — резюмирует Леонков.

По последним данным, на борт Ми-8 никто из высших офицеров или инструкторов из Бахмута не попал. Один вертолёт разбился, другой улетел, и его дальнейшая судьба неизвестна. Эксперты не исключают, что Киев снова попытается эвакуировать старших офицеров и инструкторов, запертых в осаждённом городе.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Фото © Getty Images / Carl Court Зачем Киев отправил вертолёты в Бахмут (Артёмовск)? 0 Чтобы эвакуировать важных офицеров Чтобы нанести удар с воздуха Свой вариант

Авторы Евгений Жуков