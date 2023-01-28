Пять игр разума, заставляющих думать о плохом, даже если ничего такого не произошло

Негативные мысли в голове появляются временами у всех. Казалось бы, волноваться совершенно не из-за чего. Но на подкорке всё равно маячит идея, что о вас плохо подумают или какой-то ваш план будет провальным. И пусть тревога и беспокойство — необходимые для выживания механизмы, помогающие сохранять бдительность, иногда наш разум играет нечестно и заставляет переживать на пустом месте. Почему же так происходит?

1. Навязчивые мысли

Назойливые мысли могут появляться по многим причинам: негативный опыт из прошлого, психологическая травма, среда в семье. Но факт остаётся фактом: человек заранее уверен в том, что в глазах других он какой-то не такой. Друзья, никто не умеет читать мысли, и вы тоже. Нет никаких гарантий, что вас считают неудачником, некрасивым, навязчивым или слишком громким. Всё это ваши личные переживания, а собеседник может вообще подобного не думать. Простое правило, как снизить уровень стресса и не поддаться на игры разума. Пока другой человек не произнёс мысли вслух и не высказался по конкретному поводу, всё это только теории в вашей голове. То есть ваши догадки о том, что думают другие.

2. Навешивание на себя ярлыков

Навешивание ярлыков лишь помогает вашему разуму играть злую шутку. Будьте более гибким в своих установках. Фото © freepik

То, что в свои 30 вы не стали президентом фирмы или не обзавелись женой и двумя детьми, не делает вас плохим или каким-то странным. Всё это ярлыки и шаблоны, которых вы пытаетесь придерживаться. Но разве они нужны? Сравниваете себя с теми, кто более-менее вписывается в общепризнанный концепт, а мозг подкидывает мысли: отличаться — значит быть неудачником. Но задумывались ли вы о том, что такое эти шаблоны? Чужие представления, как правильно жить, работать, любить и всё остальное. Чтобы не застрять в стрессе и негативе, сделайте свои установки гибкими. Так не попадётесь на уловку разума, принуждающую из-за ерунды страдать по-крупному.

3. Банальное обесценивание

Порой человек перестаёт замечать свои достижения, потому что их немерено. В этом случае, словно не видя динамики, разум начинает играть с бедолагой и внушать, что, вообще-то, всё плохо. То, что вы научились чему-то и теперь легко пользуетесь этим, не означает, что все приложенные ранее усилия нужно перечёркивать. Не отмахивайтесь от комплиментов и похвалы, обесценивая добрые слова, потому что сами в них не слишком верите. Порой со стороны виднее!

4. Неуверенность в себе

Не уверенные в себе люди быстрее впадают в панику и тревожатся по мелочам, потому что изначально считают себя хуже других. Фото © freepik

Плохие мысли, которые из-за ерунды могут перерасти в целый приступ тревожности, нередко появляются именно по причине неуверенности в себе. Когда самооценка не в границах нормы, человек автоматически принижает себя. Такой личности страшно и стыдно ошибиться, потому проще заранее подумать о том, что всё закончится плохо. И лучше ничего не делать, чтобы не разочаровываться. Но, на самом деле, такими рассуждениями вы сами себя обманываете.

5. Ущемляющие вас же сравнения