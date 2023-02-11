Из женщин с этими именами никогда не получаются нормальные матери

Если определённое мнение распространено, это вовсе не значит, что оно верное. Тема материнского инстинкта — спорная. В этом вопросе даже имя, данное девочке при рождении, может неожиданно сыграть значимую роль. Дамочки с этими именами, наделённые рядом характеристик и особенностями восприятия, окажутся ненормальными мамочками.

Женское имя Прасковья

Желая уберечь кровиночку от любых несчастий, женщина по имени Прасковья навсегда привяжет ребёнка к себе. Фото © Shutterstock

Пожалуй, излишняя тревожность и желание уберечь чадо от малейших опасностей и делает женщину по имени Прасковья больше тираншей, чем матерью. Изначально предпосылок к такому развитию событий немного — родительница лишь направляет малыша играть в той части песочницы, где его лучше видно. Но с возрастом в мамочке копится всё больше переживаний, и для её ребёнка они превратятся в новые серьёзные ограничения. Дойти может и до того, что Прасковья перестанет отпускать от себя уже повзрослевшего сына или дочь, притворяясь больной и немощной.

Девушка Марта

Носительница имени Марта хочет доказать всему миру, что именно её ребёнок — лучший, потому мучает его нравоучениями и походами по секциям. Фото © Shutterstock

Обладательнице красивого имени Марта присущи такие черты характера, как целеустремлённость и перфекционизм. Она не потерпит попытки кого-то занять её исключительно главное место, отстаиванию собственных интересов учит и сына или дочку. Всевозможные кружки, нотации о том, как важно быть авторитетным и, конечно же, идеальная учёба. Вот только Марта может упускать из виду, что ребёнок в лидерстве не заинтересован. Принуждая кровиночку быть тем, кем та не является, мать только тиранит и мучает чадо.

Есения

Из-за особенностей характера Есения может получиться заботливой мамой. Но её инфантильность заставит чадо повзрослеть раньше времени. Фото © Shutterstock

Нежная и романтичная натура, какой часто бывает обладательница этого имени, Есения может оказаться слишком инфантильной мамочкой. Она настолько любит малыша и доверяет ему, что особо ни в чём не ограничивает. Как классно, думает её ребёнок, когда на любой каприз слышит заветное "да". Но вскоре окажется, что и разбираться со своими проблемами подрастающему человеку придётся самому. Есения приготовит обед, постирает вещи, но вряд ли утешит или даст родительский совет — она для этого слишком отрешённая. Да и что Сеня сможет сделать, если практически не участвовала в воспитании.

Женщина по имени Лидия

Активистка Лидия при помощи детей захочет отомстить собственным родителям, испортив детство чад. Фото © Shutterstock