Песков заявил о праве Сирии самостоятельно принимать решение об открытии своих границ

Россия помогает и будет помогать Сирии в устранении последствий мощного землетрясения, используя для этого различные каналы. А режим работы своих границ в таких условиях определяют власти республики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"САР — это суверенное государство, и власти самостоятельно принимают решение о режиме работы границ с учётом тех форс-мажорных обстоятельств, которые возникли после разрушительного землетрясения. Что касается нашей страны, то, вы знаете, мы по линии различных ведомств в настоящий момент оказываем помощь нашим сирийским друзьям и продолжим это делать", — ответил Песков на вопрос, требует ли Москва от Дамаска открыть границы для международных гуманитарных организаций.