Эти повадки с головой выдадут подругу, решившую увести вашего мужчину

То, как неожиданно сестра, подруга или просто знакомая нашла общий язык с вашим парнем или супругом, говорит о её стремлении увести мужчину из семьи? Нет, возможно, она просто смирилась и наконец трезво оценила ваш выбор. Плохой знак, если в общении с ней начинаете замечать всё больше повадок, о которых мы расскажем далее. Потому что они выдадут намерение дамы стать разлучницей и увести вашего избранника.

Подруга намеренно советует плохое

Влюблённая в вашего кавалера знакомая выдаст намерение увести мужчину, если постоянно будет давать советы, ухудшающие вашу ситуацию с любимым. Фото © Shutterstock

Нет ничего удивительного в том, что приятельницы рассказывают друг другу о каких-то спорных моментах в отношениях, чтобы найти утешение или попросить совета. Но, если знакомая присмотрелась к вашему супругу и, возможно, хочет попробовать его увести, помимо расспросов о личной жизни станет советовать нарочно то, что только усугубит ситуацию. Потому что ей это будет выгодно. Тактика такая: в нужный момент после ссоры она свяжется с мужчиной и поддержит его. Может, даже выставит вас в плохом свете.

Приятельница открыто восхищается вашим мужем

Опасный звоночек, который должен насторожить. Вы могли и раньше дружить, например семьями. Но если теперь постоянно слышите хвалебные отзывы в сторону своего мужчины, его сравнение с партнёром подруги, стоит задуматься. Почему вдруг именно ваш муж стал идеалом в её глазах? Чаще всего такое бывает, если у женщины зарождаются чувства. Она могла и раньше хорошо отзываться о вашем ненаглядном, но, когда восхищение стало открытым и постоянным, без повода, это плохой знак.

Подруга пытается обратить внимание вашего кавалера на себя

Если женщина чувствует симпатию к мужчине, постарается сделать всё, чтобы тот обратил на неё внимание. Фото © Shutterstock

Следующий шаг, на который может решиться разлучница, — открытая атака. То есть попытки прямо заинтересовать понравившегося мужчину. Знакомая будет всё чаще появляться у вас дома в откровенных и красивых нарядах, приносить подарки — намеренно конкретно то, что так любит ваш партнёр. Рассуждать на темы, которые могли бы его заинтересовать, или просить совета, делая вид, что совсем ничего не понимает. Всё это тактика соблазнения.

Приятельница пристально и долго смотрит на вашего мужчину

Помимо всего прочего женщина, решившая отбить и увести мужчину, неосознанно выдаст свои намерения. Приятельница будет смотреть на вашего мужчину пристально и долго. Стоит вам это заметить — сразу же отведёт взгляд в сторону. Это прямое доказательство, что человек ей симпатичен. Дополнительными аргументами её нечистых помыслов станут одновременное с любованием кусание губ или касание волос. Именно так ведут себя девушки, когда влюбились по уши.

Подруга во время вашего с мужем конфликта принимает его сторону

Как понять, что подруга решилась увести парня? В разговорах или на деле та принимает его сторону и защищает. Фото © Shutterstock

Проанализируйте поведение знакомой, когда рассказываете про свои конфликты и ссоры в личной жизни. Как поступит разлучница? Встанет на сторону вашего мужчины, конечно же. И ей не важно, с какими горестями вы столкнулись: споры, скандалы, полное непонимание или даже измена — виноваты в этом, с её слов, будете именно вы. Такая защита чужого человека должна насторожить. Подруги так не поступают, а вот те, кто хочет увести мужчину из семьи, — да. Хуже, если, случайно став свидетельницей конфликта, она специально примет сторону вашей второй половинки. Но зато это будет знаком, что приятельница влюблена в вашего мужчину.

Подруга флиртует с вашим избранником