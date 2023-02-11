В США раскрыли "одну большую слабость" Байдена

Ментальное состояние президента США Джо Байдена является его "одной большой слабостью", связанной с политической деятельностью. Такое заявление в статье для американского издания 19FortyFive старший редактор Харрисон Касс.

Из-за этого публичные выступления американского лидера часто сопровождаются различными конфузами. Как пишет автор статьи, Байден "слишком часто бормочет, использует "дедушкины выражения", слишком часто произносит чепуху".