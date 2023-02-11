В США раскрыли "одну большую слабость" Байдена
19FortyFive: Ментальное состояние Байдена является его самой большой слабостью
Ментальное состояние президента США Джо Байдена является его "одной большой слабостью", связанной с политической деятельностью. Такое заявление в статье для американского издания 19FortyFive старший редактор Харрисон Касс.
Из-за этого публичные выступления американского лидера часто сопровождаются различными конфузами. Как пишет автор статьи, Байден "слишком часто бормочет, использует "дедушкины выражения", слишком часто произносит чепуху".
По словам Касса, избиратели настолько обеспокоены возрастом и умственными способностями Байдена, что не хотят его участия в президентской гонке в 2024 году.
С президентом США Джо Байденом постоянно происходят всякие неурядицы. Он уже запомнился всему миру своими конфузами на публике, оговорками, падениями и пожатием рук невидимкам. Политик множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек. При этом не так давно стало известно, что политик хочет баллотироваться в президенты на второй срок, однако окончательного решения он ещё не принял.
Flickr / The White House