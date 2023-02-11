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11 февраля, 01:13

В США раскрыли "одну большую слабость" Байдена

19FortyFive: Ментальное состояние Байдена является его самой большой слабостью

Ментальное состояние президента США Джо Байдена является его "одной большой слабостью", связанной с политической деятельностью. Такое заявление в статье для американского издания 19FortyFive старший редактор Харрисон Касс.

Из-за этого публичные выступления американского лидера часто сопровождаются различными конфузами. Как пишет автор статьи, Байден "слишком часто бормочет, использует "дедушкины выражения", слишком часто произносит чепуху".

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По словам Касса, избиратели настолько обеспокоены возрастом и умственными способностями Байдена, что не хотят его участия в президентской гонке в 2024 году.

С президентом США Джо Байденом постоянно происходят всякие неурядицы. Он уже запомнился всему миру своими конфузами на публике, оговорками, падениями и пожатием рук невидимкам. Политик множество раз путал названия стран, имена и должности коллег, забывал о гибели собственного сына, а также давал поводы для провокационных заголовков, нюхая волосы девочек. При этом не так давно стало известно, что политик хочет баллотироваться в президенты на второй срок, однако окончательного решения он ещё не принял.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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