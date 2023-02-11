В ВОЗ заявили о риске вторичной катастрофы после землетрясения в Турции

Ужасающие условия, в которых находятся выжившие после землетрясения в Турции и Сирии, могут спровоцировать вторичную катастрофу. Об этом заявил представитель департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на инциденты Роберт Холден. В ходе выступления на пресс-конференции в Женеве он обратил внимание на серьёзные перебои в подаче воды, топлива и электричества.

"Мы можем стать свидетелями вторичной катастрофы, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа (землетрясение. — Прим. Лайфа), если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части", — приводит слова Холдена CNN.