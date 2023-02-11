В ВОЗ заявили о риске вторичной катастрофы после землетрясения в Турции
Ужасающие условия, в которых находятся выжившие после землетрясения в Турции и Сирии, могут спровоцировать вторичную катастрофу. Об этом заявил представитель департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на инциденты Роберт Холден. В ходе выступления на пресс-конференции в Женеве он обратил внимание на серьёзные перебои в подаче воды, топлива и электричества.
"Мы можем стать свидетелями вторичной катастрофы, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа (землетрясение. — Прим. Лайфа), если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части", — приводит слова Холдена CNN.
По данным СМИ, пострадавшие от стихии районы сейчас сталкиваются с более низкими температурами, чем обычно. Так, в сирийском Алеппо в эти выходные будет около -3 градусов, тогда как в феврале там обычно 2,5 градуса. Масштаб проблемы для этой страны осложняет острый гуманитарный кризис, в результате чего международная помощь поступает медленно, отмечает телеканал.
Напомним, мощнейшее за почти 100 лет землетрясение в Турции произошло 6 февраля. Его магнитуда составила 7,7. Турецкие власти сравнили мощность землетрясения с взрывом 500 атомных бомб. По последним данным, жертвами удара стихии в Турции стали 21 043 человека. В стране объявлен недельный траур, а в десяти провинциях на три месяца введён режим ЧС.
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN