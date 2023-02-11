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11 февраля, 14:11

Беспорядки начались в Париже на четвёртой акции против пенсионной реформы

<p>Десятки тысяч французов пришли в Париже на акцию против пенсионной реформы. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/CGTeducaction93/status/1624402488412540935?s=20&t=sv5c_XuofLAPKoMATHrWCg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CGTeducaction93</a></p>

Десятки тысяч французов пришли в Париже на акцию против пенсионной реформы. Обложка © Twitter / CGTeducaction93

Четвёртая общенациональная акция против пенсионной реформы началась в Париже. Об этом сообщает РИА "Новости". Участники демонстрации стали крушить витрины на улицах города, из-за чего полиции пришлось вмешаться.

Акция в Париже против пенсионной реформы. Видео © Twitter / avia_pro / maduixaipressec / avia_pro / avia_pro

На демонстрацию пришли до 100 тысяч человек. Активисты собрались у площади Республики и начали от неё путь до площади Нации. Сама акция завершится ближе к вечеру. В руках участников транспаранты ведущих французских профсоюзов-организаторов. При этом активисты кричат: "Будем бороться за пенсию в 60!", а на плакатах написано следующее: "Макрон, сам иди на пенсию, а нашу не трогай!", "Не дадим нас ощипать!", "Пленники работы не доживут до старости!".

В Париже оцепили целый район из-за стреляющего по прохожим с балкона мужчины

В Париже оцепили целый район из-за стреляющего по прохожим с балкона мужчины

Напомним, 19 января по всей Франции более миллиона человек вышли на акцию протеста из-за решения властей повысить пенсионный возраст до 64 лет к 2030 году. В Париже митингующих насчитывалось 80 тысяч. Были зафиксированы столкновения с полицией, которая также применила слезоточивый газ для разгона протестующих. В последний раз акция в Париже прошла 31 января. Полицейские применили слезоточивый газ.

Светлана Оперук
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