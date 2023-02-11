Беспорядки начались в Париже на четвёртой акции против пенсионной реформы

На демонстрацию пришли до 100 тысяч человек. Активисты собрались у площади Республики и начали от неё путь до площади Нации. Сама акция завершится ближе к вечеру. В руках участников транспаранты ведущих французских профсоюзов-организаторов. При этом активисты кричат: "Будем бороться за пенсию в 60!", а на плакатах написано следующее: "Макрон, сам иди на пенсию, а нашу не трогай!", "Не дадим нас ощипать!", "Пленники работы не доживут до старости!".