Беспорядки начались в Париже на четвёртой акции против пенсионной реформы
Десятки тысяч французов пришли в Париже на акцию против пенсионной реформы. Обложка © Twitter / CGTeducaction93
Четвёртая общенациональная акция против пенсионной реформы началась в Париже. Об этом сообщает РИА "Новости". Участники демонстрации стали крушить витрины на улицах города, из-за чего полиции пришлось вмешаться.
Акция в Париже против пенсионной реформы. Видео © Twitter / avia_pro / maduixaipressec / avia_pro / avia_pro
На демонстрацию пришли до 100 тысяч человек. Активисты собрались у площади Республики и начали от неё путь до площади Нации. Сама акция завершится ближе к вечеру. В руках участников транспаранты ведущих французских профсоюзов-организаторов. При этом активисты кричат: "Будем бороться за пенсию в 60!", а на плакатах написано следующее: "Макрон, сам иди на пенсию, а нашу не трогай!", "Не дадим нас ощипать!", "Пленники работы не доживут до старости!".
Напомним, 19 января по всей Франции более миллиона человек вышли на акцию протеста из-за решения властей повысить пенсионный возраст до 64 лет к 2030 году. В Париже митингующих насчитывалось 80 тысяч. Были зафиксированы столкновения с полицией, которая также применила слезоточивый газ для разгона протестующих. В последний раз акция в Париже прошла 31 января. Полицейские применили слезоточивый газ.