Эрдоган: Вузы Турции перейдут на дистанционное обучение из-за последствий землетрясения

Из-за последствий мощного землетрясения в Турции вузы перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение", — цитирует его агентство Anadolu.

Жителей зоны бедствия разместят в общежитиях, которые находятся на балансе государства, добавил турецкий лидер. Он указал, что власти страны мобилизовали все ресурсы на устранение последствий стихии. Эрдоган пообещал, что жители не останутся в беде.