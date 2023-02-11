Эрдоган: Вузы Турции перейдут на дистанционное обучение из-за последствий землетрясения
Из-за последствий мощного землетрясения в Турции вузы перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"В связи с последствиями разрушительных землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше вузы Турции перейдут на полностью дистанционное обучение", — цитирует его агентство Anadolu.
Жителей зоны бедствия разместят в общежитиях, которые находятся на балансе государства, добавил турецкий лидер. Он указал, что власти страны мобилизовали все ресурсы на устранение последствий стихии. Эрдоган пообещал, что жители не останутся в беде.
Вузы Турции перейдут на дистанционное обучение в связи с сокрушительным землетрясением на юго-востоке страны, унёсшим жизни, по последним данным, свыше 21 тысячи человек, сообщил Эрдоган.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, из-за обрушений в результате стихии погибло более 21 тысячи человек. В стране объявлен недельный траур. Учёные сообщили, что инцидент спровоцировал сдвиг, в результате которого литосферные плиты переместились на три метра.
Twitter / DiehardTamino