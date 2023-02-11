Туфли на шпильках, бикини и вечерние платья: Волонтёры в Турции пожаловались на гумпомощь от стран Запада
Вместо необходимых вещей США и Европа отправили в Турцию туфли и поношенное бельё
Из Европы и США в качестве гуманитарной помощи в Турцию отправляют поношенное бельё и использованные накладные ресницы. Об этом рассказали волонтёры, которые сейчас помогают пострадавшим от землетрясения.
Волонтёры в Турции пожаловались на грязные и бесполезные вещи, доставленные из США и Европы. Видео © Telegram / Mash
Ранее было озвучено, что людям сейчас нужны палатки, газовые горелки и тёплая практичная одежда. Однако вместо этого они получили туфли на шпильках и бикини.
Кроме этого, из США и Европы в Измире отправили другие бесполезные в данной ситуации предметы — кружева, вечерние платья, косметику и другое. А в Кахраманмараш и вовсе поступили грязные вещи с неприятным запахом.
Напомним, в ночь на 6 февраля в Турции произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. По последней информации, стихия привела к гибели более 21 тысячи человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране национальный траур до 12 февраля.
Telegram / Mash