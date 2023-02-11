Туфли на шпильках, бикини и вечерние платья: Волонтёры в Турции пожаловались на гумпомощь от стран Запада

Из Европы и США в качестве гуманитарной помощи в Турцию отправляют поношенное бельё и использованные накладные ресницы. Об этом рассказали волонтёры, которые сейчас помогают пострадавшим от землетрясения.

Волонтёры в Турции пожаловались на грязные и бесполезные вещи, доставленные из США и Европы. Видео © Telegram / Mash

Ранее было озвучено, что людям сейчас нужны палатки, газовые горелки и тёплая практичная одежда. Однако вместо этого они получили туфли на шпильках и бикини.