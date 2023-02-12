На Камчатке произошло землетрясение

В акватории Камчатского залива зарегистрировано "неощущаемое сейсмособытие". Там произошло землетрясение магнитудой 3,9.

"В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", — сообщает ИА "Кам 24".