На Камчатке произошло землетрясение
В акватории Камчатского залива зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9
В акватории Камчатского залива зарегистрировано "неощущаемое сейсмособытие". Там произошло землетрясение магнитудой 3,9.
"В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали", — сообщает ИА "Кам 24".
Землетрясение произошло в точке с координатами 55,467° северной широты, 163,024° восточной долготы на глубине 7,2 километра. Эпицентр находился в акватории Камчатского залива, в 91 километре юго-восточнее посёлка Усть-Камчатск.
Особое внимание к землетрясениям сейчас приковано из-за трагедии в Турции. Напомним, мощнейшее почти за век землетрясение там произошло 6 февраля, его магнитуда достигала 7,7. Затем последовало больше сотни афтершоков. Власти республики сравнили мощность этого удара стихии со взрывом 500 атомных бомб. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии. В Турции погибло более 24 тысяч человек, в Сирии — более тысячи.
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