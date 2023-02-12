Белый дом раскрыл детали операции по уничтожению неопознанного объекта над Канадой
В Белом доме заявили, что сбитый над Канадой объект был беспилотным
Неопознанный объект, сбитый в небе над Канадой, был беспилотным. Военные США и Канады наблюдали за ним около суток. Об этом в Белом доме рассказали по завершении переговоров главы Штатов Джо Байдена и премьера Канады Джастина Трюдо.
"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внимательно отслеживало и контролировало перемещение объекта в течение последних 24 часов, и с момента обнаружения объекта президента постоянно информировала его команда по нацбезопасности", — заявили в Белом доме.
Как рассказали в американской администрации, лидеры двух стран согласовали нанесение удара по беспилотнику, последовав рекомендациям военных. Объект на территории Канады был сбит американским самолётом F-22 при тесной координации с местными властями. Также Байден и Трюдо обсудили важность извлечения обломков сбитого объекта для выяснения его назначения и страны происхождения. Лидеры договорились и дальше сотрудничать, чтобы отслеживать подобные аппараты над территориями Канады и США.
Как рассказывал Лайф, изначально в NORAD сообщили о появлении очередного неопознанного летательного объекта в небе над Северной Америкой. Затем премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что объект уничтожен. На этот раз американским военным понадобилось меньше времени, чтобы на такое решиться. Первый подобный летательный аппарат выловлен из океана и изучается.
Wikipedia / US Air Force