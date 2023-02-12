Белый дом раскрыл детали операции по уничтожению неопознанного объекта над Канадой

Неопознанный объект, сбитый в небе над Канадой, был беспилотным. Военные США и Канады наблюдали за ним около суток. Об этом в Белом доме рассказали по завершении переговоров главы Штатов Джо Байдена и премьера Канады Джастина Трюдо.

"Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) внимательно отслеживало и контролировало перемещение объекта в течение последних 24 часов, и с момента обнаружения объекта президента постоянно информировала его команда по нацбезопасности", — заявили в Белом доме.

Как рассказали в американской администрации, лидеры двух стран согласовали нанесение удара по беспилотнику, последовав рекомендациям военных. Объект на территории Канады был сбит американским самолётом F-22 при тесной координации с местными властями. Также Байден и Трюдо обсудили важность извлечения обломков сбитого объекта для выяснения его назначения и страны происхождения. Лидеры договорились и дальше сотрудничать, чтобы отслеживать подобные аппараты над территориями Канады и США.