Пентагон раскрыл подробности уничтожения неопознанного объекта над Канадой

Сбитый 11 февраля над Канадой неопознанный объект изначально был замечен над американской Аляской. Военные США и Канады следили за его перемещениями, прежде чем уничтожить. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD. — Прим. ред.) обнаружило объект над Аляской в пятницу вечером. Два истребителя F-22... наблюдали за объектом, пока он находился в американском воздушном пространстве... тщательно отслеживая его и используя время для определения природы объекта", — рассказал он.

Так этот объект "довели" до воздушного пространства Канады, где было решено выпустить по нему ракету AIM 9X, носителем которой был американский истребитель F-22. Операция проводилась в тесной координации между военными США и Канады.

Райден добавил, что теперь Федеральное бюро расследований США будет изучать обломки сбитого летательного аппарата, канадские эксперты в этом помогут.