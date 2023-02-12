Пентагон раскрыл подробности уничтожения неопознанного объекта над Канадой
Пентагон: Cбитый над Канадой объект изначально заметили над Аляской
Сбитый 11 февраля над Канадой неопознанный объект изначально был замечен над американской Аляской. Военные США и Канады следили за его перемещениями, прежде чем уничтожить. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD. — Прим. ред.) обнаружило объект над Аляской в пятницу вечером. Два истребителя F-22... наблюдали за объектом, пока он находился в американском воздушном пространстве... тщательно отслеживая его и используя время для определения природы объекта", — рассказал он.
Так этот объект "довели" до воздушного пространства Канады, где было решено выпустить по нему ракету AIM 9X, носителем которой был американский истребитель F-22. Операция проводилась в тесной координации между военными США и Канады.
Райден добавил, что теперь Федеральное бюро расследований США будет изучать обломки сбитого летательного аппарата, канадские эксперты в этом помогут.
Напомним, изначально в NORAD сообщили о появлении очередного неопознанного летательного объекта в небе над Северной Америкой. По данным СМИ, речь могла идти даже не об одном таком. Затем премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что объект уничтожен. На этот раз американским военным понадобилось меньше времени, чтобы на такое решиться. Первый подобный летательный аппарат выловлен из океана и изучается.
Wikipedia / US Air Force