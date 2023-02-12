Небо на Монтаной открыли, не найдя появившейся на радарах аномалии

Участок воздушного пространства в районе города Хавр в американском штате Монтана временно закрывали из-за некой аномалии, выявленной радарами. Однако затем какого-либо объекта в воздушном пространстве найдено не было, и небо открыли. Об этом заявило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"NORAD обнаружило аномалию на радаре и послало истребители для проверки, они не обнаружили никакого объекта, который бы соотносился с показаниями радара. Ограничение снято", — заявили там.

Временные ограничения на полёты были введены 11 февраля.