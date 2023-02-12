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12 февраля, 02:58

Небо на Монтаной открыли, не найдя появившейся на радарах аномалии

NORAD не обнаружило аномалии над Монтаной и сняло ограничения на полёты

Участок воздушного пространства в районе города Хавр в американском штате Монтана временно закрывали из-за некой аномалии, выявленной радарами. Однако затем какого-либо объекта в воздушном пространстве найдено не было, и небо открыли. Об этом заявило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

"NORAD обнаружило аномалию на радаре и послало истребители для проверки, они не обнаружили никакого объекта, который бы соотносился с показаниями радара. Ограничение снято", — заявили там.

Временные ограничения на полёты были введены 11 февраля.

Белый дом раскрыл детали операции по уничтожению неопознанного объекта над Канадой

Белый дом раскрыл детали операции по уничтожению неопознанного объекта над Канадой

Как рассказывал Лайф, в NORAD ранее сообщили о появлении очередного неопознанного летательного объекта в небе над Северной Америкой. Затем премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что объект уничтожен. На этот раз американским военным понадобилось меньше времени, чтобы на такое решиться. Первый подобный летательный аппарат выловлен из океана и изучается.

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Wikipedia / US Air Force

Арина Родионова
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