В Канаде признали сбитый объект представлявшим угрозу
Глава Минобороны Канады: Сбитый объект представлял угрозу
Неопознанный объект, сбитый над Северной Канадой, представлял реальную угрозу для гражданской авиации. Об этом заявила министр обороны этой страны Анита Ананд.
"Данный объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (около 4000 метров. — Прим. ред.), он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов", — приводят местные СМИ цитату из видеообращения Ананд.
По её словам, сбит объект был, когда находился примерно в 160 километрах от границы с США, в центральной части области Юкон.
Как рассказывал Лайф, изначально в NORAD сообщили о появлении очередного неопознанного летательного объекта в небе над Северной Америкой. Затем премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что объект уничтожен. На этот раз американским военным понадобилось меньше времени, чтобы на такое решиться. Первый подобный летательный аппарат выловлен из океана и изучается.
Минобороны Канады