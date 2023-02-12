В Канаде признали сбитый объект представлявшим угрозу

Неопознанный объект, сбитый над Северной Канадой, представлял реальную угрозу для гражданской авиации. Об этом заявила министр обороны этой страны Анита Ананд.

"Данный объект летел на высоте примерно 14 тысяч футов (около 4000 метров. — Прим. ред.), он незаконно вторгся в канадское воздушное пространство и представлял реальную угрозу безопасности гражданских судов", — приводят местные СМИ цитату из видеообращения Ананд.

По её словам, сбит объект был, когда находился примерно в 160 километрах от границы с США, в центральной части области Юкон.