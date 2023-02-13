Эксперт рассказал, сколько людей может находиться под завалами в Турции, и эти цифры пугают
Сейсмолог Эрджан: Под завалами землетрясения в Турции может находиться 184 тысячи человек
После мощнейшего землетрясения в Турции под завалами может находиться 184 тысячи человек, утверждает сейсмолог, инженер-геофизик Овгун Ахмет Эрджан. Об этом пишет греческий портал Pronews.
Для того чтобы выяснить такие данные, специалист подсчитал количество квартир, находившихся в разрушенных домах, и умножил этот показатель на возможное число проживавших в них. Так, всего от удара стихии пострадало 13,6 миллиона человек. Если не считать тех, кто был спасён, то, согласно подсчётам, под завалами может находиться 184 тысячи человек.
Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 31,6 тысячи человек. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии.
ТАСС / AP / Petros Giannakouris