Эксперт рассказал, сколько людей может находиться под завалами в Турции, и эти цифры пугают

После мощнейшего землетрясения в Турции под завалами может находиться 184 тысячи человек, утверждает сейсмолог, инженер-геофизик Овгун Ахмет Эрджан. Об этом пишет греческий портал Pronews .

Для того чтобы выяснить такие данные, специалист подсчитал количество квартир, находившихся в разрушенных домах, и умножил этот показатель на возможное число проживавших в них. Так, всего от удара стихии пострадало 13,6 миллиона человек. Если не считать тех, кто был спасён, то, согласно подсчётам, под завалами может находиться 184 тысячи человек.