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13 февраля, 12:53

Эксперт рассказал, сколько людей может находиться под завалами в Турции, и эти цифры пугают

Сейсмолог Эрджан: Под завалами землетрясения в Турции может находиться 184 тысячи человек

После мощнейшего землетрясения в Турции под завалами может находиться 184 тысячи человек, утверждает сейсмолог, инженер-геофизик Овгун Ахмет Эрджан. Об этом пишет греческий портал Pronews.

Для того чтобы выяснить такие данные, специалист подсчитал количество квартир, находившихся в разрушенных домах, и умножил этот показатель на возможное число проживавших в них. Так, всего от удара стихии пострадало 13,6 миллиона человек. Если не считать тех, кто был спасён, то, согласно подсчётам, под завалами может находиться 184 тысячи человек.

Землетрясение разрушило самую древнюю мечеть в Турции

Землетрясение разрушило самую древнюю мечеть в Турции

Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 31,6 тысячи человек. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии.

Обложка ©

ТАСС / AP / Petros Giannakouris

Артур Белкин
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