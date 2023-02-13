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13 февраля, 16:55

Сломавший рёбра Дроздов показал, как надувает шары для укрепления лёгких

Бессменный ведущий "В мире животных" Николай Дроздов в программе "Жить здорово!" на Первом канале рассказал, как восстанавливается после перелома рёбер.

"Я на обезболивающих и занимаюсь укреплением лёгочной деятельности. Замечательная методика — надувание воздушных шариков, это очень укрепляет лёгкие", — рассказал 85-летний Дроздов и показал, как выполняет упражнение.

Дроздов по видеосвязи показал Малышевой, как надувает шарики для укрепления лёгких. Фото © Кадр из программы "Жить здорово!"

Дроздов по видеосвязи показал Малышевой, как надувает шарики для укрепления лёгких. Фото © Кадр из программы "Жить здорово!"

В ответ телеврач Елена Малышева предупредила зоолога, что последствия его травмы могут свидетельствовать об остеопорозе и стать причиной развития пневмонии. Телеведущий заверил коллегу, что предпринимает профилактические меры, а его позитивный настрой позволит справиться с любыми испытаниями.

Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Сломавший рёбра Дроздов почти сутки терпел боль, чтобы не портить жене день рождения

Напомним, 29 января Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер после неудачного падения на улице. Телеведущего выписали и отпустили домой 7 февраля. Он признался, что не собирается подавать в суд на коммунальщиков.

Николай Николаевич Дроздов – зоолог, исследователь, ведущий телепрограммы "В мире животных" (на протяжении 40 лет) и радиопередачи "Азбука леса". Имеет докторскую степень по биологии и кандидатскую по географии, преподаёт в МГУ. Подробнее о биографии Дроздова читайте на сайте uznayvse.ru.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

Наталья Исакова
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