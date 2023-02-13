Сломавший рёбра Дроздов показал, как надувает шары для укрепления лёгких
Бессменный ведущий "В мире животных" Николай Дроздов в программе "Жить здорово!" на Первом канале рассказал, как восстанавливается после перелома рёбер.
"Я на обезболивающих и занимаюсь укреплением лёгочной деятельности. Замечательная методика — надувание воздушных шариков, это очень укрепляет лёгкие", — рассказал 85-летний Дроздов и показал, как выполняет упражнение.
Дроздов по видеосвязи показал Малышевой, как надувает шарики для укрепления лёгких. Фото © Кадр из программы "Жить здорово!"
В ответ телеврач Елена Малышева предупредила зоолога, что последствия его травмы могут свидетельствовать об остеопорозе и стать причиной развития пневмонии. Телеведущий заверил коллегу, что предпринимает профилактические меры, а его позитивный настрой позволит справиться с любыми испытаниями.
Напомним, 29 января Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер после неудачного падения на улице. Телеведущего выписали и отпустили домой 7 февраля. Он признался, что не собирается подавать в суд на коммунальщиков.
Николай Николаевич Дроздов – зоолог, исследователь, ведущий телепрограммы "В мире животных" (на протяжении 40 лет) и радиопередачи "Азбука леса". Имеет докторскую степень по биологии и кандидатскую по географии, преподаёт в МГУ. Подробнее о биографии Дроздова читайте на сайте uznayvse.ru.
Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков