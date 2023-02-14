Путин поручил судьям обратить внимание на строительные дела на фоне трагедии в Турции

Президент Владимир Путин затронул тему разрушительного землетрясения в Турции на совещании с судьями во вторник. На встрече присутствуют представители арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

"Мы видим, какая трагедия в Турции. Есть большие претензии к строительным организациям, которые по нормам не работали. Особенно в опасной зоне с точки зрения сейсмических процессов. У нас такие зоны есть на юге страны, на Дальнем Востоке", — обратил внимание глава государства.