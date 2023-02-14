Путин поручил судьям обратить внимание на строительные дела на фоне трагедии в Турции
Президент Владимир Путин затронул тему разрушительного землетрясения в Турции на совещании с судьями во вторник. На встрече присутствуют представители арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.
Российский лидер поручил участникам совещания обратить особое внимание на дела, связанные со строительством.
"Мы видим, какая трагедия в Турции. Есть большие претензии к строительным организациям, которые по нормам не работали. Особенно в опасной зоне с точки зрения сейсмических процессов. У нас такие зоны есть на юге страны, на Дальнем Востоке", — обратил внимание глава государства.
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Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, жертвами удара стихии стали более 31 тысячи человек, а под завалами, по мнению сейсмологов, может находиться ещё 184 тысячи. Подземные толчки ощущались и в соседних странах, в том числе Сирии, где погибло более восьми тысяч человек.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель