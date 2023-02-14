Эрдоган уточнил размер компенсации семьям погибших при землетрясении в Турции

Власти Турции предоставят семьям погибших в результате землетрясения денежную помощь в размере 100 тысяч лир (5300 долларов), сообщил по итогам заседания Правительства президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы предоставим денежную помощь в размере 100 тысяч лир родственникам погибших в результате землетрясений на неотложные нужды", — сказал глава государства.