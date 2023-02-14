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14 февраля, 18:25

Эрдоган уточнил размер компенсации семьям погибших при землетрясении в Турции

Эрдоган объявил о выплате в 5300 долларов семьям погибших при землетрясении в Турции

Власти Турции предоставят семьям погибших в результате землетрясения денежную помощь в размере 100 тысяч лир (5300 долларов), сообщил по итогам заседания Правительства президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы предоставим денежную помощь в размере 100 тысяч лир родственникам погибших в результате землетрясений на неотложные нужды", сказал глава государства.

Сильнее, чем в Турции: Где произойдёт следующее разрушительное землетрясение

Сильнее, чем в Турции: Где произойдёт следующее разрушительное землетрясение

Напомним, в результате мощнейшего за последние 100 лет землетрясения в Турции погибло более 35 тысяч человек, пострадавших — более 105 тысяч. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где стихия унесла 8 тысяч жизней.

Обложка ©

ТАСС / EPA / TOLGA BOZOGLU

Матвей Константинов
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  • Землетрясение в Турции
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Происшествия

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