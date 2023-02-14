Эрдоган уточнил размер компенсации семьям погибших при землетрясении в Турции
Эрдоган объявил о выплате в 5300 долларов семьям погибших при землетрясении в Турции
Власти Турции предоставят семьям погибших в результате землетрясения денежную помощь в размере 100 тысяч лир (5300 долларов), сообщил по итогам заседания Правительства президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы предоставим денежную помощь в размере 100 тысяч лир родственникам погибших в результате землетрясений на неотложные нужды", — сказал глава государства.
Напомним, в результате мощнейшего за последние 100 лет землетрясения в Турции погибло более 35 тысяч человек, пострадавших — более 105 тысяч. Толчки ощущались и в соседней Сирии, где стихия унесла 8 тысяч жизней.
ТАСС / EPA / TOLGA BOZOGLU