Полиция не нашла опасных предметов в машине, из-за которой оцепила главную площадь Берна

Швейцарская полиция не выявила опасных предметов в автомобиле, из-за которого пришлось оцепить центральную площадь Берна и прилегающие к ней улицы. Все усиленные меры безопасности были сняты.

Ранее из-за подозрительного мужчины и авто правоохранители оцепили центр Берна, где расположен Федеральный дворец конфедерации, в котором находятся парламент и правительство. Полиция также сообщила об эвакуации людей из нескольких зданий поблизости с местом инцидента.

"Во вторник днём во время полицейской операции в Берне из-за подозрительного автомобиля пришлось принять серьёзные меры безопасности. Мужчина, имеющий отношение к машине, был остановлен. Вечером все меры были отменены, автомобиль не представлял опасности", — говорится в пресс-релизе полиции.

Как указали стражи порядка, в связи с потенциальной угрозой были введены масштабные меры безопасности, из Федерального дворца пришлось эвакуировать сотрудников парламента и Правительства Швейцарии. В масштабной полицейской операции были задействованы взрывотехники, беспилотники и робот-сапёр.

Генпрокуратура страны совместно с Федеральным управлением полиции, полицией кантона Берн и кантона Вале, в котором зарегистрирован автомобиль, начали уголовное расследование. А мужчина, который въехал на авто на площадь и направился к зданию швейцарского парламента, сейчас задержан и проходит медосвидетельствование.