"Это несправедливо!": Сестра погибшей под колёсами авто Большовой женщины возмущена оправданием актрисы

Сестра женщины, погибшей под колёсами автомобиля актрисы Анны Большовой в Калужской области, не согласна с выводами следствия о невиновности артистки. Об этом она сказала телеканалу "360".

"Хотите услышать моё мнение — справедливо это или несправедливо? Нет, несправедливо", — ответила собеседница журналисту.