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15 февраля, 11:07

"Это несправедливо!": Сестра погибшей под колёсами авто Большовой женщины возмущена оправданием актрисы

Сестра погибшей считает несправедливым оправдание актрисы Большовой в ДТП под Калугой

Сестра женщины, погибшей под колёсами автомобиля актрисы Анны Большовой в Калужской области, не согласна с выводами следствия о невиновности артистки. Об этом она сказала телеканалу "360".

"Хотите услышать моё мнение — справедливо это или несправедливо? Нет, несправедливо",  ответила собеседница журналисту.

Сейчас семья погибшей не планирует обжаловать решение правоохранителей, хотя не исключает этого в дальнейшем. Кроме того, женщина отказалась давать оценку тому, что следствие считает сожителя скончавшейся виновником трагедии.

У женщины, погибшей под колёсами авто актрисы Большовой, осталось двое детей

У женщины, погибшей под колёсами авто актрисы Большовой, осталось двое детей

Напомним, 20 октября 2022 года Большова сбила женщину возле деревни Грачёвка в Калужской области. Артистка вызвала полицию и скорую помощь, но медики констатировали смерть пешехода. Предполагалось, что сожитель после ссоры вытолкал из машины возлюбленную, которая осталась лежать на дороге, что и привело к трагедии. Позже эта версия подтвердилась, с Большовой сняли все обвинения, а мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Татьяна Миссуми
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