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15 февраля, 13:59

Ревва отменил концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону из-за "технических проблем"

Актёр, певец и комик Александр Ревва сообщил об отмене концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Мероприятия, которые должны были состояться 15 и 16 февраля соответственно, переносятся на октябрь 2023 года.

"С большим сожалением я вынужден сообщить, что запланированные ранее концерты в Ростове-на-Дону 15 февраля и Краснодаре 16 февраля переносятся из-за независящих от меня "технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия", — заявил артист в своих соцсетях.

По словам Реввы, организаторы переносили выступления уже четыре раза из-за пандемии. Новые даты мероприятий будут объявлены позже.

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Ранее Лайф писал о том, что в Пятигорске после критики со стороны мэра города отменили концерт Дарьи Зотеевой (Инстасамки). Позже это произошло и в Курске. Сама певица впоследствии пообещала не материться и не использовать "фирменные выходки" на выступлениях в РФ.

Обложка ©

ТАСС / Артём Геодакян

Никита Никонов
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