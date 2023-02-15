Ревва отменил концерты в Краснодаре и Ростове-на-Дону из-за "технических проблем"
Актёр, певец и комик Александр Ревва сообщил об отмене концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Мероприятия, которые должны были состояться 15 и 16 февраля соответственно, переносятся на октябрь 2023 года.
"С большим сожалением я вынужден сообщить, что запланированные ранее концерты в Ростове-на-Дону 15 февраля и Краснодаре 16 февраля переносятся из-за независящих от меня "технических проблем, связанных с невозможностью обеспечить качественное сопровождение мероприятия", — заявил артист в своих соцсетях.
По словам Реввы, организаторы переносили выступления уже четыре раза из-за пандемии. Новые даты мероприятий будут объявлены позже.
Ранее Лайф писал о том, что в Пятигорске после критики со стороны мэра города отменили концерт Дарьи Зотеевой (Инстасамки). Позже это произошло и в Курске. Сама певица впоследствии пообещала не материться и не использовать "фирменные выходки" на выступлениях в РФ.
ТАСС / Артём Геодакян