Молдавия раскрыла роль Украины в закрытии неба над республикой
Молдавия закрывала своё воздушное пространство из-за сигнала Украины об НЛО
Информацию о неопознанном летающем объекте (НЛО), из-за которой Молдавия накануне закрывала своё воздушное пространство, Кишинёв получил от Киева. Об этом сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.
"Это либо дрон, либо устройство, которое выполняет измерения на определённой высоте. Информация поступила от украинских коллег, после чего Национальная армия идентифицировала его", — сказал Гросу в беседе с телеканалом PRO TV.
Он добавил, что данный объект прилетел с севера, со стороны Украины. Гросу подчеркнул, что нужно быть бдительными и находится в постоянном контакте с Украиной и Румынией, чтобы отслеживать подобные инциденты.
Напомним, что днём во вторник 14 февраля Молдавия без объяснения причин закрыла воздушное пространство. Однако спустя час небо вновь "открыли". Позже Минобороны страны назвало причиной закрытия неба над республикой НЛО.
Shutterstock