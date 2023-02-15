Молдавия раскрыла роль Украины в закрытии неба над республикой

Информацию о неопознанном летающем объекте (НЛО), из-за которой Молдавия накануне закрывала своё воздушное пространство, Кишинёв получил от Киева. Об этом сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

"Это либо дрон, либо устройство, которое выполняет измерения на определённой высоте. Информация поступила от украинских коллег, после чего Национальная армия идентифицировала его", — сказал Гросу в беседе с телеканалом PRO TV.