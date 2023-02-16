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16 февраля, 08:18
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Взрыв прогремел под ногами главы Минздрава Турции в зоне недавнего землетрясения

Взрыв произошёл во время визита главы Минздрава Турции Коджа в зону землетрясения

Визит главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа в пострадавшие от землетрясения районы прервал взрыв, прогремевший прямо под его ногами в тот момент, когда он общался с медиками. Страшные кадры сняли местные журналисты и поделились ими в "Твиттере". В один момент чиновника и его собеседника обдало искрами и вспышкой пламени, которые вырвались словно из-под земли.

Взрыв произошёл во время визита главы Минздрава Турции в зону землетрясений. Видео © Twitter / AdemMetan

"Когда министр здравоохранения Фахреттин Коджа общался с медицинским персоналом, в печи взорвался уголь", — объясняет Ahaber.

СМИ пишут, что с Фахреттином Коджа и его спутниками всё в порядке, им оказали помощь — и их жизнь вне опасности.

Сильнее, чем в Турции: Где произойдёт следующее разрушительное землетрясение

Сильнее, чем в Турции: Где произойдёт следующее разрушительное землетрясение

Как уже рассказывал Лайф, в Турции произошло землетрясение, которое стало мощнейшим за последнюю сотню лет. Оно унесло жизни тысячи людей, погибшими считаются уже более 35 тысяч человек. Кроме того, в результате подземных толчков пострадало свыше 105 тысяч жителей. К счастью, есть и выжившие, спасателям до сих пор удаётся находить их под завалами. Например, каким-то чудом спустя 207 часов после землетрясения из-под обломков достали мужчину.

Обложка ©

Twitter / AdemMetan

Николь Вербер
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