Взрыв прогремел под ногами главы Минздрава Турции в зоне недавнего землетрясения
Взрыв произошёл во время визита главы Минздрава Турции Коджа в зону землетрясения
Визит главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа в пострадавшие от землетрясения районы прервал взрыв, прогремевший прямо под его ногами в тот момент, когда он общался с медиками. Страшные кадры сняли местные журналисты и поделились ими в "Твиттере". В один момент чиновника и его собеседника обдало искрами и вспышкой пламени, которые вырвались словно из-под земли.
Взрыв произошёл во время визита главы Минздрава Турции в зону землетрясений. Видео © Twitter / AdemMetan
"Когда министр здравоохранения Фахреттин Коджа общался с медицинским персоналом, в печи взорвался уголь", — объясняет Ahaber.
СМИ пишут, что с Фахреттином Коджа и его спутниками всё в порядке, им оказали помощь — и их жизнь вне опасности.
Как уже рассказывал Лайф, в Турции произошло землетрясение, которое стало мощнейшим за последнюю сотню лет. Оно унесло жизни тысячи людей, погибшими считаются уже более 35 тысяч человек. Кроме того, в результате подземных толчков пострадало свыше 105 тысяч жителей. К счастью, есть и выжившие, спасателям до сих пор удаётся находить их под завалами. Например, каким-то чудом спустя 207 часов после землетрясения из-под обломков достали мужчину.
Twitter / AdemMetan