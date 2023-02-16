Взрыв прогремел под ногами главы Минздрава Турции в зоне недавнего землетрясения

Визит главы Минздрава Турции Фахреттина Коджа в пострадавшие от землетрясения районы прервал взрыв, прогремевший прямо под его ногами в тот момент, когда он общался с медиками. Страшные кадры сняли местные журналисты и поделились ими в "Твиттере". В один момент чиновника и его собеседника обдало искрами и вспышкой пламени, которые вырвались словно из-под земли.

Взрыв произошёл во время визита главы Минздрава Турции в зону землетрясений. Видео © Twitter / AdemMetan

"Когда министр здравоохранения Фахреттин Коджа общался с медицинским персоналом, в печи взорвался уголь", — объясняет Ahaber.

СМИ пишут, что с Фахреттином Коджа и его спутниками всё в порядке, им оказали помощь — и их жизнь вне опасности.