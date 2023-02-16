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16 февраля, 10:06

Умерла шестилетняя девочка, пострадавшая при падении Су-34 на дом в Ейске

<p>Дом в Ейске, повреждённый в результате падения Су-34. Фото © Телеграм-канал <a href="https://t.me/kondratyevvi/4755?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вениамина Кондратьева</a></p>

Дом в Ейске, повреждённый в результате падения Су-34. Фото © Телеграм-канал Вениамина Кондратьева

В больнице Краснодара скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при падении военного самолёта в Ейске в октябре 2022 года. Об этом сообщил мэр города Роман Бублик.

"В больнице города Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении самолёта Су-24. От лица жителей Ейского района я выражаю соболезнования родным и близким Ксюши, разделяю с ними боль и горечь невосполнимой утраты", — написал он в телеграм-канале.

Пилот катапультировался за секунды до падения: Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске

Пилот катапультировался за секунды до падения: Появилось новое видео момента крушения Су-34 в Ейске

Напомним, вечером 17 октября 2022 года военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Изначально погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.

Александра Вишнякова
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