Умерла шестилетняя девочка, пострадавшая при падении Су-34 на дом в Ейске

В больнице Краснодара скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при падении военного самолёта в Ейске в октябре 2022 года. Об этом сообщил мэр города Роман Бублик.

"В больнице города Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении самолёта Су-24. От лица жителей Ейского района я выражаю соболезнования родным и близким Ксюши, разделяю с ними боль и горечь невосполнимой утраты", — написал он в телеграм-канале.