Умерла шестилетняя девочка, пострадавшая при падении Су-34 на дом в Ейске
Дом в Ейске, повреждённый в результате падения Су-34. Фото © Телеграм-канал Вениамина Кондратьева
В больнице Краснодара скончалась шестилетняя девочка, пострадавшая при падении военного самолёта в Ейске в октябре 2022 года. Об этом сообщил мэр города Роман Бублик.
"В больнице города Краснодара скончалась шестилетняя Ксюша Холод, пострадавшая при падении самолёта Су-24. От лица жителей Ейского района я выражаю соболезнования родным и близким Ксюши, разделяю с ними боль и горечь невосполнимой утраты", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, вечером 17 октября 2022 года военный самолёт Су-34 упал между жилым домом и магазином в Ейске. Лётчикам удалось катапультироваться. После падения истребитель загорелся, огонь перекинулся на девятиэтажный дом. Изначально погибло 15 человек. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования их семьям.