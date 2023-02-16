Первая партия бронеавтомобилей AMX-10RC отправилась из Франции на Украину

Первая партия из 14 тяжёлых бронеавтомобилей AMX-10RC, обещанных Парижем Киеву, отправилась на Украину. Об этом сообщает издание Forces Operations со ссылкой на источники во французской армии.

"14 бронемашин AMX-10RC отправились на Украину согласно обещанию Минобороны снабдить ими украинскую армию в ближайшие два месяца", — отмечает издание.

Эти 14 AMX-10RC — "первые из нескольких десятков", обещанных Киеву, а украинские экипажи в течение последних недель прошли обучение управлению ими в военной школе в Сомюре в департаменте Мэн и Луара. По информации издания, среди направленных на обучение украинских кадров "были не только специалисты по бронетанковой разведке, что является поводом подозревать, что французские машины будут использоваться на передовой".