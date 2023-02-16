Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 февраля, 20:19

Первая партия бронеавтомобилей AMX-10RC отправилась из Франции на Украину

Forces Operations: Первые 14 французских бронемашин AMX-10RC переданы Украине

Первая партия из 14 тяжёлых бронеавтомобилей AMX-10RC, обещанных Парижем Киеву, отправилась на Украину. Об этом сообщает издание Forces Operations со ссылкой на источники во французской армии.

"14 бронемашин AMX-10RC отправились на Украину согласно обещанию Минобороны снабдить ими украинскую армию в ближайшие два месяца", — отмечает издание.

МИД Франции подтвердил планы передать Украине ещё 12 гаубиц Caesar

МИД Франции подтвердил планы передать Украине ещё 12 гаубиц Caesar

Эти 14 AMX-10RC — "первые из нескольких десятков", обещанных Киеву, а украинские экипажи в течение последних недель прошли обучение управлению ими в военной школе в Сомюре в департаменте Мэн и Луара. По информации издания, среди направленных на обучение украинских кадров "были не только специалисты по бронетанковой разведке, что является поводом подозревать, что французские машины будут использоваться на передовой".

В начале января президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Париж поставит Киеву бронемашины AMX-10RC. Стоит отметить, что AMX-10RC — это тяжёлый бронеавтомобиль французского производства, также часто классифицируемый как колёсный танк. При этом Лайф писал, что Вооружённые силы Франции испытывают дефицит боеприпасов из-за помощи Украине.

В немецком порту засняли партию американских БМП Bradley для ВСУ

В немецком порту засняли партию американских БМП Bradley для ВСУ

Обложка ©

Wikipedia

Иван Косицын
  • Новости
  • Франция
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров