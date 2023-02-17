Этими 15 фразами мужчины дают сигнал, что хотели бы переспать с женщиной

Флирт полностью завязан на правильно подобранных и сказанных к месту словах. Потому, если на свидании с мужчиной вы вдруг начинаете слышать эти или подобные фразы, знайте, он открыто намекает, что был бы не против заняться с вами сексом.

Как понять, что мужчина хочет секса

Находясь в непосредственной близости от объекта своих желаний, мужчина не сможет сдерживаться и выдаст себя. Как? Языком тела. И это не то, о чём вы могли подумать. Например, кавалер будет не в состоянии оторвать взгляда от понравившейся мадам, неосознанно станет повторять её позы. У него появится неконтролируемое желание коснуться женщины. Тут могут даже использоваться особые уловки вроде придержать за локоть или спину, когда куда-то идёте. Ещё из признаков, что парню нравится конкретная особа, можно выделить комплименты в её сторону. Находясь в очарованном состоянии, партнёр — настоящий или предполагаемый — захочет рассказать девушке о том, насколько та прекрасна. Он-то в моменте видит её просто богиней, идеалом красоты. Но может случиться и так, что мужчина не захочет долго ходить вокруг да около. Тогда он попробует определёнными словами намекнуть, что женщина очень даже привлекает его в сексуальном плане.