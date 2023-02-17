Этими 15 фразами мужчины дают сигнал, что хотели бы переспать с женщиной
Среди женщин распространено мнение, что мужчинам нужно говорить всё в лоб, а то не поймут. Но это не всегда так. Порой парни и сами завуалированно говорят о желаниях. Например, когда намекают на секс.
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Флирт полностью завязан на правильно подобранных и сказанных к месту словах. Потому, если на свидании с мужчиной вы вдруг начинаете слышать эти или подобные фразы, знайте, он открыто намекает, что был бы не против заняться с вами сексом.
Как понять, что мужчина хочет секса
В зависимости от поведения мужчины можно легко понять, что кавалер хочет секса. Лучшие ваши советчики — его язык тела и слова, которые он произносит. Фото © Freepik
Находясь в непосредственной близости от объекта своих желаний, мужчина не сможет сдерживаться и выдаст себя. Как? Языком тела. И это не то, о чём вы могли подумать. Например, кавалер будет не в состоянии оторвать взгляда от понравившейся мадам, неосознанно станет повторять её позы. У него появится неконтролируемое желание коснуться женщины. Тут могут даже использоваться особые уловки вроде придержать за локоть или спину, когда куда-то идёте. Ещё из признаков, что парню нравится конкретная особа, можно выделить комплименты в её сторону. Находясь в очарованном состоянии, партнёр — настоящий или предполагаемый — захочет рассказать девушке о том, насколько та прекрасна. Он-то в моменте видит её просто богиней, идеалом красоты. Но может случиться и так, что мужчина не захочет долго ходить вокруг да около. Тогда он попробует определёнными словами намекнуть, что женщина очень даже привлекает его в сексуальном плане.
Фразы, намекающие на желание близости
Разговоры до интима или во время невероятно важны. Они способны разжечь желание между партнёрами. Фото © Freepik
Вот мы и подобрались к самому интересному — подсказкам об истинных желаниях, спрятанных в, казалось бы, обычных фразах. Запомните, что никто ничего не говорит просто так. Если мужчина находится рядом с симпатичной ему девушкой, он будет думать о сексе. Большинство умелых любовников прекрасно помнят о правиле, что женщины любят ушами. Потому, пытаясь соблазнить и намекнуть на желание переспать, говорят даме что-то похожее на следующие фразы.
- "Ты невероятно привлекательная и аппетитная — так бы и откусил кусочек";
- "Знаешь, на наше следующее свидание можешь не наряжаться. Потому что всю одежду с тебя я всё равно в итоге сниму";
- "Кажется, ты очень устала. Я бы мог сделать тебе массаж, что скажешь?";
- "Мне безумно трудно себя контролировать, когда я нахожусь рядом с тобой";
- "Ты так аппетитно пахнешь! Так и съел бы тебя всю!";
- "Хочу услышать твой голос, который бы страстно произносил моё имя снова и снова";
- "Перед встречей с тобой мне снился очень горячий сон. Не хочешь воплотить его в реальность?";
- "Никак не могу выкинуть из головы, насколько ты прекрасна и горяча. Возьмёшь на себя ответственность за это?";
- "Готов отдать всё на свете, чтобы ночь с тобой длилась вечно";
- "На улице невероятно холодно. Давай сегодня вечером хорошенько согреемся";
- "Ты просто женщина моей мечты. Позволь целовать тебя сегодня с головы до ног";
- "Сегодня я мечтаю утонуть в твоих глазах";
- "Каждый раз, когда смотрю на тебя, не могу налюбоваться. Всё в твоей фигуре идеально";
- "Хочу изучить губами каждый сантиметр твоего шикарного тела";
- "Каждую секунду нашей встречи я представлял тебя в своих объятиях. Ты даже и вообразить не можешь, насколько сильно я хочу тебя".
Как реагировать на подобные слова, женщина должна решать самостоятельно. Но особенно важно, чтобы мужчина смог произвести желаемый эффект естественно, говоря от чистого сердца, искренне. Всегда очевидны намерения затащить в кровать ради секса на одну ночь.