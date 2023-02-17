Экстремисты атаковали главный офис полиции пакистанского Карачи
Группа экстремистов атаковала главный офис полиции города Карачи в провинции Синд Пакистана. Телеканал Geo.tv уточняет, что вооружённые люди штурмуют участок в районе Садар.
Сотрудники экстренных служб находятся рядом с главным офисом полиции пакистанского Карачи, который атаковали экстремисты. Видео © Twitter / Megh Updates / Mughees Al / Baba Banaras
Предположительно, в здание проникли от восьми до десяти экстремистов. Боестолкновение продолжается уже дольше получаса. В ходе перестрелки сотрудник службы спасения получил ранение, его госпитализировали. Главный министр Синда Саид Мурад Али Шах назвал нападение на участок неприемлемым. Он подчеркнул, что лично следит за ситуацией. В соцсетях появились видео с места инцидента. Рядом с участком находятся сотрудники экстренных служб.
Ранее Лайф писал, что днём 30 января в мечети города Пешавар в Пакистане прогремел взрыв, который устроил смертник во время молитвы. Ответственность за произошедшее уже взял на себя командир пакистанского отделения движения "Талибан"* Сарбакаф Моманд. В результате теракта погибло более 100 человек, многие из них оказались полицейскими. В Пакистане задержали 23 подозреваемых в причастности к теракту в мечети.
* Деятельность организации запрещена ООН.
Twitter / Megh Updates