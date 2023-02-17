Экстремисты атаковали главный офис полиции пакистанского Карачи

Предположительно, в здание проникли от восьми до десяти экстремистов. Боестолкновение продолжается уже дольше получаса. В ходе перестрелки сотрудник службы спасения получил ранение, его госпитализировали. Главный министр Синда Саид Мурад Али Шах назвал нападение на участок неприемлемым. Он подчеркнул, что лично следит за ситуацией. В соцсетях появились видео с места инцидента. Рядом с участком находятся сотрудники экстренных служб.