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17 февраля, 16:04

Экстремисты атаковали главный офис полиции пакистанского Карачи

Группа экстремистов атаковала главный офис полиции города Карачи в провинции Синд Пакистана. Телеканал Geo.tv уточняет, что вооружённые люди штурмуют участок в районе Садар.

Сотрудники экстренных служб находятся рядом с главным офисом полиции пакистанского Карачи, который атаковали экстремисты. Видео © Twitter / Megh Updates / Mughees Al / Baba Banaras

Предположительно, в здание проникли от восьми до десяти экстремистов. Боестолкновение продолжается уже дольше получаса. В ходе перестрелки сотрудник службы спасения получил ранение, его госпитализировали. Главный министр Синда Саид Мурад Али Шах назвал нападение на участок неприемлемым. Он подчеркнул, что лично следит за ситуацией. В соцсетях появились видео с места инцидента. Рядом с участком находятся сотрудники экстренных служб.

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Ранее Лайф писал, что днём 30 января в мечети города Пешавар в Пакистане прогремел взрыв, который устроил смертник во время молитвы. Ответственность за произошедшее уже взял на себя командир пакистанского отделения движения "Талибан"* Сарбакаф Моманд. В результате теракта погибло более 100 человек, многие из них оказались полицейскими. В Пакистане задержали 23 подозреваемых в причастности к теракту в мечети.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

Twitter / Megh Updates

Никита Осипов
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