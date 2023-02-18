"Молитв недостаточно": Байден назвал массовые убийства эпидемией
Байден заявил, что вооружённое насилие в США — это эпидемия
Президент США Джо Байден прокомментировал череду инцидентов со стрельбой в Миссисипи. Он заявил, что в стране бушует эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия. Сказав это, лидер страны обратился к Конгрессу с просьбой как можно быстрее принять шаги для борьбы с этим явлением.
"С начала текущего года миновало 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовых расстрелов. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас", — приводит пресс-служба Белого дома слова Байдена.
Байден заявил, что распорядился предоставить весь спектр поддержки федеральных властей местной администрации. Он также подчеркнул необходимость принятия поправок к закону об оружии. В том числе Белый дом выступает за проверку биографических данных покупателей оружия. Также Байден предложил ввести запрет на продажу штурмовых винтовок и магазинов с большим объёмом к ним.
Ранее в США неизвестный открыл стрельбу в кампусе Университета Мичигана. Тогда три человека погибли. Позже стрелка нашли мёртвым.
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