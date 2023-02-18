"Молитв недостаточно": Байден назвал массовые убийства эпидемией

Президент США Джо Байден прокомментировал череду инцидентов со стрельбой в Миссисипи. Он заявил, что в стране бушует эпидемия насилия с применением огнестрельного оружия. Сказав это, лидер страны обратился к Конгрессу с просьбой как можно быстрее принять шаги для борьбы с этим явлением.

"С начала текущего года миновало 48 дней, а наша страна пережила уже как минимум 73 случая массовых расстрелов. Мыслей и молитв недостаточно. Насилие с применением огнестрельного оружия — это эпидемия, и Конгресс должен действовать уже сейчас", — приводит пресс-служба Белого дома слова Байдена.