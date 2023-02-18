Суд заключил под стражу второго захватчика заложников в цветочном магазине в Москве
Пресненский суд до 17 апреля заключил под стражу второго захватчика заложников в цветочном магазине "Радуга букет" на Таганской улице в Москве. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.
Второй захватчик цветочного магазина в Москве. Видео © LIFE
Мужчина просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статье "Захват заложников". Защита намерена обжаловать решение суда.
Речь идёт о 41-летнем Алексее Г. — у него двое несовершеннолетних детей. При этом в 16 лет он был судим за угон мотоцикла.
Напомним, накануне неизвестный взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина на Таганской улице в Москве. Через несколько минут стало известно, что злоумышленника задержали. Позже выяснилось, что их было двое. По факту инцидента заведено два уголовных дела. Лайф узнал личность полицейского, раненного при освобождении заложников.
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