Суд заключил под стражу второго захватчика заложников в цветочном магазине в Москве

Пресненский суд до 17 апреля заключил под стражу второго захватчика заложников в цветочном магазине "Радуга букет" на Таганской улице в Москве. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Второй захватчик цветочного магазина в Москве. Видео © LIFE

Мужчина просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статье "Захват заложников". Защита намерена обжаловать решение суда.

Речь идёт о 41-летнем Алексее Г. — у него двое несовершеннолетних детей. При этом в 16 лет он был судим за угон мотоцикла.