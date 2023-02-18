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18 февраля, 16:38

Суд заключил под стражу второго захватчика заложников в цветочном магазине в Москве

Пресненский суд до 17 апреля заключил под стражу второго захватчика заложников в цветочном магазине "Радуга букет" на Таганской улице в Москве. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала суда.

Второй захватчик цветочного магазина в Москве. Видео © LIFE

Мужчина просил избрать в качестве меры пресечения домашний арест. Ему предъявлено обвинение по статье "Захват заложников". Защита намерена обжаловать решение суда.

Речь идёт о 41-летнем Алексее Г. — у него двое несовершеннолетних детей. При этом в 16 лет он был судим за угон мотоцикла.

Одного из налётчиков, захвативших заложников в магазине цветов в Москве, отправили в СИЗО

Одного из налётчиков, захвативших заложников в магазине цветов в Москве, отправили в СИЗО

Напомним, накануне неизвестный взял в заложники посетителей и персонал цветочного магазина на Таганской улице в Москве. Через несколько минут стало известно, что злоумышленника задержали. Позже выяснилось, что их было двое. По факту инцидента заведено два уголовных дела. Лайф узнал личность полицейского, раненного при освобождении заложников.

Обложка ©

LIFE

Никита Осипов
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