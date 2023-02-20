Пушков отреагировал на новую позорную ошибку главы МИД Германии
Пушков заявил, что Бербок опозорилась из-за призыва к развороту России на 360 градусов
Глава МИД Германии Анналена Бербок в очередной раз опозорилась, высказавшись за разворот политики России "на 360 градусов". Так её высказывание прокомментировал член Совета Федерации Алексей Пушков.
"Глава МИД ФРГ в очередной раз опозорилась", — написал он в своём телеграм-канале.
Пушков напомнил, что разворот на 360 градусов означает возвращение в исходную точку. Он обратил внимание, что на это министру справедливо указали и немецкие пользователи сетей.
Напомним, Бербок опозорилась на Мюнхенской конференции, когда отвечала на вопрос, есть ли у Украины шанс на безопасность в длительной перспективе. Она заявила, что весь мир будет счастлив, если Путин изменит собственное мнение на 360 градусов. В российском МИД после этого рекомендовали Бербок "выучить хоть один школьный предмет". Несмотря на всё это, у главы МИД Германии могут быть серьёзные карьерные амбиции — желание занять кресло канцлера.