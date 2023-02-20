Журналиста Сванидзе увезли на лечение в Израиль
Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе перевели в больницу в Израиле после улучшения состояния. Об этом сообщил РИА "Новости" глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.
"Есть информация, что ему стало лучше. Его перевели в клинику в Израиле", — поделился собеседник агентства.
Напомним, 6 февраля стало известно о госпитализации с пневмонией 67-летнего Николая Сванидзе. У журналиста диагностировали отёк лёгкого, сепсис и септический шок. Позже врачи вывели его из медикаментозного сна, однако состояние Сванидзе продолжало вызывать опасения.
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ТАСС / Михаил Почуев