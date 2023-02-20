Журналиста Сванидзе увезли на лечение в Израиль

Журналиста и правозащитника Николая Сванидзе перевели в больницу в Израиле после улучшения состояния. Об этом сообщил РИА "Новости" глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьёв.

"Есть информация, что ему стало лучше. Его перевели в клинику в Израиле", — поделился собеседник агентства.