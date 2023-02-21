В Белом доме заявили, что Байден в Варшаве "пошлёт сигнал" Путину

"В речи президента вы услышите послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, у наших союзников и партнёров, а также у польского народа, который столь многое сделал и продолжает делать для Украины. Я подозреваю, что вы услышите, как он пошлёт сигнал господину Путину, а также российскому народу", — сказал Кирби.