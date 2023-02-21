В Белом доме заявили, что Байден в Варшаве "пошлёт сигнал" Путину
Президент США Джозеф Байден во время своей речи в Варшаве 21 февраля "пошлёт сигнал" российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
"В речи президента вы услышите послания, которые, безусловно, найдут отклик у американского народа, у наших союзников и партнёров, а также у польского народа, который столь многое сделал и продолжает делать для Украины. Я подозреваю, что вы услышите, как он пошлёт сигнал господину Путину, а также российскому народу", — сказал Кирби.
Главной темой выступления Байдена станет роль США в украинском конфликте. Американский лидер выразил уверенность, что США сплотили мир для поддержки Киева.
Напомним, днём 20 февраля президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы. Врио главы ДНР Денис Пушилин уверен, что визит американского президента в столицу Украины был демонстративным.
Flickr / The White House