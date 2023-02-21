Пушилин: Байден приехал в Киев, чтобы показать, кто в доме хозяин

Американский президент Джо Байден демонстративно приехал в Киев, чтобы поддержать Владимира Зеленского, чей рейтинг падает среди населения Украины. Так считает врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Принимать глав других стран — внутреннее дело суверенных государств, но это не случай Украины. Она управляется из США, и в Киев прибыл один из архитекторов государственного вооружённого переворота в 2014 году", — отметил он в беседе с РИА "Новости".

По словам Пушилина, Байден пообещал выделить Украине миллиарды, которые "пойдут на дальнейшее разжигание военных действий". Врио главы ДНР назвал приезд американского лидера в Киев демонстративным и подчеркнул, что его главной целью являлось показать, кто в доме хозяин.

"Но есть и другие важные причины. Нужно "поддержать" украинский народ, который уже не так рьяно хочет воевать, нужно "поддержать" падающий рейтинг Зеленского, принимающего всё более непопулярные решения, нужно убедить и дальше оставшуюся часть Украины жертвовать собой ради интересов США. Вряд ли без наличия подобных весомых аргументов окружение Байдена решилось бы на его визит в Киев", — рассказал Пушилин.