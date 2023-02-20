Аксёнов назвал Байдена предвестником бед, жертв и разрушений на Украине

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал визит американского президента Джо Байдена в Киев демонстрацией того, что в США правит безумная апокалиптическая секта, готовая сжечь и залить весь мир кровью, лишь бы достичь собственных целей.

"Для России и всех вменяемых людей в мире это очередная демонстрация того, что в США правит бал безумная апокалиптическая секта, которая готова сжечь и залить кровью весь мир ради достижения своих целей", — написал он в своём телеграм-канале.