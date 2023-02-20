Аксёнов назвал Байдена предвестником бед, жертв и разрушений на Украине
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал визит американского президента Джо Байдена в Киев демонстрацией того, что в США правит безумная апокалиптическая секта, готовая сжечь и залить весь мир кровью, лишь бы достичь собственных целей.
"Для России и всех вменяемых людей в мире это очередная демонстрация того, что в США правит бал безумная апокалиптическая секта, которая готова сжечь и залить кровью весь мир ради достижения своих целей", — написал он в своём телеграм-канале.
При этом для украинского народа поездка Байдена — это предвестие ещё больших бед, жертв и разрушений, подчеркнул Аксёнов. Он назвал долгом России перед потомками и всем человечеством "остановить сумасшедших сектантов и их подручных. Глава Крыма призвал добиться полного разгрома преступного киевского режима и Победы.
Как писал Лайф, сегодня президент США Джо Байден посетил Киев с рабочим визитом, в ходе которого встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Глава Белого дома анонсировал новую военную помощь Киеву и антироссийские санкции, а также обсудил дальнобойное вооружение. При этом российский сенатор Сергей Цеков счёл поездку Байдена провокацией. Он заявил, что его визит похож на попытку подлить масла в огонь.
ТАСС / AP / Evan Vucci