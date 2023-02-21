В Конгрессе раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Байденом в Киеве

"Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берёт наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно", — написала конгрессвумен в "Твиттере".

Как сообщал Лайф, днём 20 февраля президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы. При этом российский сенатор Сергей Цеков счёл поездку Байдена провокацией. Он заявил, что его визит похож на попытку подлить масла в огонь.