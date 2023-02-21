В Конгрессе раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с Байденом в Киеве
Конгрессвумен Грин назвала внешний вид Зеленского оскорблением для Байдена
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский. Обложка © t.me / V_Zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский своим внешним видом оскорбил американского коллегу Джо Байдена, который накануне посетил Киев. Такое мнение высказала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.
"Зеленский не может даже надеть галстук, когда здоровается с президентом США. Он с удовольствием берёт наши деньги в толстовках и футболках, но Байден принарядился. Так оскорбительно", — написала конгрессвумен в "Твиттере".
Как сообщал Лайф, днём 20 февраля президент США Джо Байден неожиданно прибыл в Киев. Визит не был анонсирован и стал первой поездкой американского лидера на Украину в нынешней должности. Глава Белого дома предрёк украинцам тяжёлые дни, недели и годы. При этом российский сенатор Сергей Цеков счёл поездку Байдена провокацией. Он заявил, что его визит похож на попытку подлить масла в огонь.