В шесть лет учил делать минет: Жуть из детства артистки Цветаевой, которая 35 лет скрывала насилие отчима

Анастасия Цветаева, получившая известность после съёмок в клипе на песню "Всё, что тебя касается" группы "Звери", вот уже лет десять больше блогерша, чем актриса. С подписчиками она довольно откровенна, но по некоторым темам держит дистанцию. Например, без ответа Цветаева оставляла вопросы о родителях. Как оказалось, причиной тому — жуткие воспоминания из детства: маленькая Настя подвергалась насилию отчима-педофила.

С 6 до 12 лет (с перерывами на отъезды к бабушкам) мой отчим издевался надо мной, держал меня в сексуальном рабстве и морально уничтожал. Моя мать всё это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара. Ну, собственно, она тоже была жертвой своего мужа-абьюзера и педофила. Хотя это её не прощает Анастасия Цветаева Актриса, блогерша

Это дикое признание Цветаева сделала месяц назад, попросив фанатов обойтись без жалостливых комментариев. Теперь же артистка рассказала обо всём в деталях в интервью "Афише. Daily".

Мой отчим был диктатором и психопатом, которому нравилось издеваться над теми, кто слабее. Он обожал унижать людей и подавлять их волю бесконечными проповедями об их никчёмности Анастасия Цветаева Актриса, блогерша

Такие "внушения" он делал падчерице каждый день по несколько часов, причём слушать Настя должна была стоя — до тех пор, пока не упадёт в обморок от усталости. Вероятно, люди со стороны воспринимали высокого, статного мужчину с невероятным гипнотическим обаянием заботливым отцом. С новым папой Цветаева регулярно ходила на прогулки. Во время одного из моционов они пошли в лес, где отчим принялся учить шестилетнюю Настю делать минет.

Дозу оскорблений, унижений и прочих гадостей я получала от него ежедневно. Он постоянно промывал мне мозги лекциями о том, что я уродина и бестолочь, что меня никто никогда не полюбит и я никогда никому не буду нужна Анастасия Цветаева Актриса, блогерша

Всю младшую школу будущая актриса мечтала попасть в детский дом — лишь бы не быть наедине с неадекватом. Сейчас Цветаева уверена: жертв у этого монстра могло быть больше, ведь мужчина работал учителем и менял школы каждый год, видимо, заметая следы.

В детстве я просто замечала, что некоторые его ученицы почему‑то иногда живут у нас дома. Поразительно, но их мамы были настолько очарованы отчимом, что позволяли своим детям ночевать у нас! Анастасия Цветаева Актриса, блогерша

О происходящем в семье Настя не рассказывала никому: отчим был хитрым, улик не оставлял. Да и девочка не верила, что посторонние взрослые могут как-то помочь, боялась, что, если история станет достоянием общественности, будет только хуже. Школьница покорно терпела, в тайне надеясь, что когда-то этот кошмар закончится. Когда Цветаевой было 12, горе-родители чудом отпустили её жить к бабушке. И вот какое напутствие дали.