Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 февраля, 10:40

В шесть лет учил делать минет: Жуть из детства артистки Цветаевой, которая 35 лет скрывала насилие отчима

Актриса Анастасия Цветаева призналась, что отчим держал её в сексуальном рабстве

<p>Актриса Анастасия Цветаева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastia_tsvetaeva</p>

Актриса Анастасия Цветаева. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastia_tsvetaeva

Анастасия Цветаева, получившая известность после съёмок в клипе на песню "Всё, что тебя касается" группы "Звери", вот уже лет десять больше блогерша, чем актриса. С подписчиками она довольно откровенна, но по некоторым темам держит дистанцию. Например, без ответа Цветаева оставляла вопросы о родителях. Как оказалось, причиной тому — жуткие воспоминания из детства: маленькая Настя подвергалась насилию отчима-педофила.

С 6 до 12 лет (с перерывами на отъезды к бабушкам) мой отчим издевался надо мной, держал меня в сексуальном рабстве и морально уничтожал. Моя мать всё это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара. Ну, собственно, она тоже была жертвой своего мужа-абьюзера и педофила. Хотя это её не прощает

Анастасия Цветаева

Актриса, блогерша

<p>С 6 до 12 лет (с перерывами на отъезды к бабушкам) мой отчим издевался надо мной, держал меня в сексуальном рабстве и морально уничтожал. Моя мать всё это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара. Ну, собственно, она тоже была жертвой своего мужа-абьюзера и педофила. Хотя это её не прощает</p>
<p>С 6 до 12 лет (с перерывами на отъезды к бабушкам) мой отчим издевался надо мной, держал меня в сексуальном рабстве и морально уничтожал. Моя мать всё это отлично знала и ничего не делала, чтобы избавить меня от этого кошмара. Ну, собственно, она тоже была жертвой своего мужа-абьюзера и педофила. Хотя это её не прощает</p>

Это дикое признание Цветаева сделала месяц назад, попросив фанатов обойтись без жалостливых комментариев. Теперь же артистка рассказала обо всём в деталях в интервью "Афише. Daily".

Мой отчим был диктатором и психопатом, которому нравилось издеваться над теми, кто слабее. Он обожал унижать людей и подавлять их волю бесконечными проповедями об их никчёмности

Анастасия Цветаева

Актриса, блогерша

<p>Мой отчим был диктатором и психопатом, которому нравилось издеваться над теми, кто слабее. Он обожал унижать людей и подавлять их волю бесконечными проповедями об их никчёмности</p>
<p>Мой отчим был диктатором и психопатом, которому нравилось издеваться над теми, кто слабее. Он обожал унижать людей и подавлять их волю бесконечными проповедями об их никчёмности</p>

Такие "внушения" он делал падчерице каждый день по несколько часов, причём слушать Настя должна была стоя — до тех пор, пока не упадёт в обморок от усталости. Вероятно, люди со стороны воспринимали высокого, статного мужчину с невероятным гипнотическим обаянием заботливым отцом. С новым папой Цветаева регулярно ходила на прогулки. Во время одного из моционов они пошли в лес, где отчим принялся учить шестилетнюю Настю делать минет.

Дозу оскорблений, унижений и прочих гадостей я получала от него ежедневно. Он постоянно промывал мне мозги лекциями о том, что я уродина и бестолочь, что меня никто никогда не полюбит и я никогда никому не буду нужна

Анастасия Цветаева

Актриса, блогерша

<p>Дозу оскорблений, унижений и прочих гадостей я получала от него ежедневно. Он постоянно промывал мне мозги лекциями о том, что я уродина и бестолочь, что меня никто никогда не полюбит и я никогда никому не буду нужна</p>
<p>Дозу оскорблений, унижений и прочих гадостей я получала от него ежедневно. Он постоянно промывал мне мозги лекциями о том, что я уродина и бестолочь, что меня никто никогда не полюбит и я никогда никому не буду нужна</p>

Всю младшую школу будущая актриса мечтала попасть в детский дом — лишь бы не быть наедине с неадекватом. Сейчас Цветаева уверена: жертв у этого монстра могло быть больше, ведь мужчина работал учителем и менял школы каждый год, видимо, заметая следы.

В детстве я просто замечала, что некоторые его ученицы почему‑то иногда живут у нас дома. Поразительно, но их мамы были настолько очарованы отчимом, что позволяли своим детям ночевать у нас!

Анастасия Цветаева

Актриса, блогерша

<p>В детстве я просто замечала, что некоторые его ученицы почему‑то иногда живут у нас дома. Поразительно, но их мамы были настолько очарованы отчимом, что позволяли своим детям ночевать у нас!</p>
<p>В детстве я просто замечала, что некоторые его ученицы почему‑то иногда живут у нас дома. Поразительно, но их мамы были настолько очарованы отчимом, что позволяли своим детям ночевать у нас!</p>

О происходящем в семье Настя не рассказывала никому: отчим был хитрым, улик не оставлял. Да и девочка не верила, что посторонние взрослые могут как-то помочь, боялась, что, если история станет достоянием общественности, будет только хуже. Школьница покорно терпела, в тайне надеясь, что когда-то этот кошмар закончится. Когда Цветаевой было 12, горе-родители чудом отпустили её жить к бабушке. И вот какое напутствие дали.

Отчим тогда на прощание сказал, что если я кому‑то расскажу про то, что он со мной делал (а он постоянно использовал меня в своих сексуальных играх, например, дрочил мне в волосы или подглядывал, как я моюсь), то он меня убьёт. Будет бить ногами по печени, так, что синяков не останется, и никто не догадается, что это сделал он

Анастасия Цветаева

Актриса, блогерша

<p>Отчим тогда на прощание сказал, что если я кому‑то расскажу про то, что он со мной делал (а он постоянно использовал меня в своих сексуальных играх, например, дрочил мне в волосы или подглядывал, как я моюсь), то он меня убьёт. Будет бить ногами по печени, так, что синяков не останется, и никто не догадается, что это сделал он</p>
<p>Отчим тогда на прощание сказал, что если я кому‑то расскажу про то, что он со мной делал (а он постоянно использовал меня в своих сексуальных играх, например, дрочил мне в волосы или подглядывал, как я моюсь), то он меня убьёт. Будет бить ногами по печени, так, что синяков не останется, и никто не догадается, что это сделал он</p>
Что ждёт Брюса Уиллиса?: Как медленно умирали знаменитости с деменцией

Что ждёт Брюса Уиллиса?: Как медленно умирали знаменитости с деменцией

Марта Белова
  • Дичь
  • Знаменитости
  • Общество
  • Происшествия
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров