10 очень старых вещей, которые намного интереснее чего угодно современного

"А самое интересное — она прекрасно работает!" — dryerfresh.

Фото © Reddit / dryerfresh

"Урвала вчера это платье. Слишком великолепное, чтобы не поделиться с миром", — Raven0108.

Фото © Reddit / Raven0108

"ЭТОТ рабочий стол!" — sagdaelkwary.

Фото © Reddit / sagdaelkwary

"У кого-нибудь есть информация об этом великолепном бильярдном столе?!" — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / пользователь Reddit

"Нашёл этот набор кресел Giovanni Travasa Eva 1960-х годов и перевёз в Портленд. Больше я нигде таких не видел. Заплатил за них 500 баксов и теперь боюсь на них сесть!" — Lourdez01.

Фото © Reddit / Lourdez01

Фото © Reddit / Jazz-Yo-Azz

"Собрала по комиссионкам свой идеальный рабочий стол", — taylormelody.

Фото © Reddit / taylormelody

"Проехали пять часов, чтобы забрать этот красивый ярко-розовый и хромированный стол и стулья 1950-х годов себе", — CampingWithCats.

Фото © Reddit / CampingWithCats

"Моя жена нашла этот кофейник в комиссионном магазине. И да, его греет свечка!" — spikeeee.

Фото © Reddit / spikeeee

"Винтажное радио, которое я сегодня купила. Идеально смотрится с фигуркой лошадки, которую я тоже нашла на барахолке", — Andongis.