10 очень старых вещей, которые намного интереснее чего угодно современного
Далеко не всегда новое — что-то хорошее. Собрали 10 фото старых вещей, которые легко удивят вас в десятки раз сильнее, чем любые современные аналоги.
"А самое интересное — она прекрасно работает!" — dryerfresh.
Фото © Reddit / dryerfresh
"Урвала вчера это платье. Слишком великолепное, чтобы не поделиться с миром", — Raven0108.
Фото © Reddit / Raven0108
"ЭТОТ рабочий стол!" — sagdaelkwary.
Фото © Reddit / sagdaelkwary
"У кого-нибудь есть информация об этом великолепном бильярдном столе?!" — пользователь Reddit.
Фото © Reddit / пользователь Reddit
"Нашёл этот набор кресел Giovanni Travasa Eva 1960-х годов и перевёз в Портленд. Больше я нигде таких не видел. Заплатил за них 500 баксов и теперь боюсь на них сесть!" — Lourdez01.
Фото © Reddit / Lourdez01
"Синтезатор из 1960-х годов!" — Jazz-Yo-Azz.
Фото © Reddit / Jazz-Yo-Azz
"Собрала по комиссионкам свой идеальный рабочий стол", — taylormelody.
Фото © Reddit / taylormelody
"Проехали пять часов, чтобы забрать этот красивый ярко-розовый и хромированный стол и стулья 1950-х годов себе", — CampingWithCats.
Фото © Reddit / CampingWithCats
"Моя жена нашла этот кофейник в комиссионном магазине. И да, его греет свечка!" — spikeeee.
Фото © Reddit / spikeeee
"Винтажное радио, которое я сегодня купила. Идеально смотрится с фигуркой лошадки, которую я тоже нашла на барахолке", — Andongis.
Фото © Reddit / Andongis
Reddit / пользователь Reddit, Raven0108