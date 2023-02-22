СМИ сообщили о скором возможном визите Нетаньяху в Киев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время может приехать на Украину с официальным визитом. Об этом пишет газета Israel Hayom со ссылкой на источники.

Собеседники издания указали на то, что этот вопрос уже обсуждается в окружении главы израильского правительства. Украинские источники издания утверждают, что приглашение посетить Незалежную премьеру Израиля уже передано, однако сроки возможной поездки пока не согласованы.

Нетаньяху с начала СВО занимал осторожную позицию, чтобы избежать разногласий с РФ, однако после возвращения на пост премьера в конце 2022 года стал аккуратно двигаться в сторону Киева. На прошлой неделе в украинскую столицу с визитом прибыл глава МИД Израиля Эли Коэн, поездку которого одобрил политик. Отсутствие негодования со стороны Москвы и приезд в Киев американского лидера Джо Байдена стали доводами для начала подготовки подобного визита для израильского премьера.

В свою очередь, 13-й канал израильского телевидения сообщил, что Зеленский во время беседы с Коэном потребовал от того организовать встречу с Нетаньяху. Телеканал со ссылкой на источник в украинском руководстве уточнил, что в офисе Зеленского настаивают на встрече с Нетаньяху именно в Киеве.